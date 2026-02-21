В Азербайджане в январе число пользователей метро сократилось на 2,2%
Инфраструктура
- 21 февраля, 2026
- 15:04
В Азербайджане в январе 2026 года услугами метро воспользовались 17 млн 595,6 тыс. пассажиров.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.
Согласно информации, это на 388,8 тыс. человек (2,2%) меньше, чем за аналогичный период 2025 года.
