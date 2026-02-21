Yanvarda metrodan istifadə edən sərnişinlərin sayı 2 %-dən çox azalıb
İnfrastruktur
- 21 fevral, 2026
- 14:43
Bu ilin yanvarında Azərbaycanda metro nəqliyyatının xidmətlərindən istifadə etmiş sərnişinlərin sayı 17 milyon 595,6 min nəfər olub.
"Report" bu barədə Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir.
Bu, 2025-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 388,8 min nəfər və ya 2,2 % azdır.
