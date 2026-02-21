İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları

    Yanvarda metrodan istifadə edən sərnişinlərin sayı 2 %-dən çox azalıb

    İnfrastruktur
    • 21 fevral, 2026
    • 14:43
    Yanvarda metrodan istifadə edən sərnişinlərin sayı 2 %-dən çox azalıb

    Bu ilin yanvarında Azərbaycanda metro nəqliyyatının xidmətlərindən istifadə etmiş sərnişinlərin sayı 17 milyon 595,6 min nəfər olub.

    "Report" bu barədə Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir.

    Bu, 2025-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 388,8 min nəfər və ya 2,2 % azdır.

    sərnişin daşıma Dövlət Statistika Komitəsi
    В Азербайджане в январе число пользователей метро сократилось на 2,2%

    Son xəbərlər

    15:28

    Ukrayna "kölgə donanması"nın 225 kapitanına və 44 Rusiya şirkətinə qarşı sanksiyalar tətbiq edib

    Digər ölkələr
    15:23

    Çalışdığı avtoyuma məntəqəsindən maşın qaçırmaqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    15:14

    Ötən ay Azərbaycanda 18 milyon tondan çox yük daşınıb

    İnfrastruktur
    15:06

    Yeni Orfoqrafiya lüğətində əvvəllər apostrofla işlənən sözlərin ayrıca siyahısı veriləcək

    Elm və təhsil
    15:05
    Foto

    AVF yeniyetmə və gənc voleybolçular arasında seleksiya prosesini davam etdirir

    Komanda
    14:52

    Küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı xəbərdarlıq verilib

    Ekologiya
    14:43

    Yanvarda metrodan istifadə edən sərnişinlərin sayı 2 %-dən çox azalıb

    İnfrastruktur
    14:38

    Cənubi Koreya yeni rüsumlara baxmayaraq ABŞ-a investisiya öhdəliklərini yerinə yetirməyə davam edəcək

    Digər ölkələr
    14:17

    Azərbaycanda yanvarda istehsal edilən noutbuk və kompüterlərin sayı açıqlanıb

    İKT
    Bütün Xəbər Lenti