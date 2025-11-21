Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет Медиафорум D-8
    Азербайджанская нефть незначительно подорожала

    Энергетика
    • 21 ноября, 2025
    • 09:53
    Азербайджанская нефть незначительно подорожала

    Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на $0,02 или 0,03%, составив $67,69.

    Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

    По итогам торгов, цена январских фьючерсов на нефть марки Brent составила $63,54.

    Цена азербайджанской нефти в турецком Джейхане по условиям FOB выросла на $0,05 или 0,08%, до $65,60.

    В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $70.

    Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

    В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,65%.

    Лента новостей