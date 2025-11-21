İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Azərbaycan nefti cüzi bahalaşıb

    Energetika
    • 21 noyabr, 2025
    • 09:31
    Azərbaycan nefti cüzi bahalaşıb

    Dünya bazarında "Azeri Light" markalı Azərbaycan neftinin 1 barelinin qiyməti 0,02 ABŞ dolları, yaxud 0,03 % artaraq 67,69 ABŞ dolları təşkil edib.

    Bu barədə "Report"a neft bazarındakı mənbə məlumat verib.

    Hərracların nəticələrinə görə, "Brent" markalı neftin yanvar fyuçerslərinin qiyməti 63,54 ABŞ dolları təşkil edib.

    Türkiyənin Ceyhan limanında FOB bazasında "Azeri Light" markalı Azərbaycan neftinin bir barelinin qiyməti 0,05 ABŞ dolları və ya 0,08 % artaraq 65,60 ABŞ dolları təşkil edib.

    Azərbaycanın builki dövlət büdcəsində bir barel neftin orta qiyməti 70 ABŞ dollarından hesablanıb.

    Xatırladaq ki, "Azeri Light" neftinin ən aşağı qiyməti 2020-ci il aprelin 21-də (15,81 ABŞ dolları), maksimal qiyməti isə 2008-ci ilin iyulunda (149,66 ABŞ dolları) qeydə alınıb. Azərbaycanda bu markadan olan neft "Azəri-Çıraq-Günəşli" (AÇG) yataqlar blokunun işlənməsi haqqında müqavilə çərçivəsində hasil edilir. Müqavilədə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) payı 31,65 %-dir.

    Азербайджанская нефть незначительно подорожала
    Azeri Light crude sees slight price increase

    Son xəbərlər

    10:08
    Foto

    Professor İbrahim Yıldırımın xatirəsinə həsr olunmuş anım tədbiri keçirilib

    Sağlamlıq
    10:07

    Avropa çempionatında Azərbaycanı 11 boksçu təmsil edəcək

    Fərdi
    10:03
    Foto

    AZSTAND COP30-un Azərbaycan pavilyonunda panel sessiyası təşkil edib

    Biznes
    09:58

    Biləsuvar və Yardımlının bəzi ərazilərində işıq olmayacaq

    Energetika
    09:56
    Foto

    Şimali Kipr Prezidenti TÜRKPA-nın Baş katibini qəbul edib

    Xarici siyasət
    09:55
    Foto

    İordaniyadan Azərbaycana gətirilən pendirdə zərərli bakteriyalar aşkarlanıb

    Sağlamlıq
    09:50

    ADB Bakı–Böyük Kəsik dəmir yolu xəttinə 300 milyon dollar kredit ayıra bilər

    İnfrastruktur
    09:46

    İndoneziyada torpaq sürüşmələri nəticəsində 30 nəfər ölüb, 40 nəfər itkin düşüb

    Digər ölkələr
    09:44

    Premyer Liqa: "Qarabağ"ın təxirə salınan oyununun başlama saatı açıqlanıb

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti