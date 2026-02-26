Эквадор повысит пошлины на импорт из Колумбии до 50%
Другие страны
- 26 февраля, 2026
- 19:13
Эквадор увеличит тарифы на колумбийский импорт с 30% до 50% начиная с 1 марта.
Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом говорится в официальном заявлении правительства страны.
В заявлении эквадорской стороны подчеркивается, что решение основано на критериях национальной безопасности и направлено на усиление совместной ответственности в борьбе с наркоторговлей.
Ставка в 30% действовала с начала февраля. Власти Эквадора объяснили ее введение торговым дефицитом с соседней страной, а также недостаточным сотрудничеством в борьбе с наркоторговлей на общей границе.
В ответ Колумбия установила 30-процентные пошлины на товары из Эквадора и запретила сухопутный ввоз ряда продовольственных продуктов.
Последние новости
19:51
Суд в Армении продлил домашний арест Артура Саркисяна на 3 месяцаВ регионе
19:43
Ильхам Алиев: Антитеррористическая операция обеспечила справедливость для ХоджалыВнутренняя политика
19:33
Багаи: Иран и США обсуждают практические шаги по ядерной программе и снятию санкцийДругие страны
19:29
Фото
В Тбилиси прошли выставка и кинопоказ в честь памяти жертв Ходжалинского геноцидаВнешняя политика
19:25
Ильхам Алиев: Мы всегда должны быть сильными, чтобы подобные трагедии больше никогда не повторилисьВнутренняя политика
19:15
Азербайджан и Индонезия обсудили укрепление сотрудничестваВнешняя политика
19:13
Эквадор повысит пошлины на импорт из Колумбии до 50%Другие страны
19:08
Ильхам Алиев: Любой, кто будет противиться нашей воле, будет раздавленВнутренняя политика
18:54