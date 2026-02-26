Эквадор повысит пошлины на импорт из Колумбии до 50%

Эквадор увеличит тарифы на колумбийский импорт с 30% до 50% начиная с 1 марта.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом говорится в официальном заявлении правительства страны.

В заявлении эквадорской стороны подчеркивается, что решение основано на критериях национальной безопасности и направлено на усиление совместной ответственности в борьбе с наркоторговлей.

Ставка в 30% действовала с начала февраля. Власти Эквадора объяснили ее введение торговым дефицитом с соседней страной, а также недостаточным сотрудничеством в борьбе с наркоторговлей на общей границе.

В ответ Колумбия установила 30-процентные пошлины на товары из Эквадора и запретила сухопутный ввоз ряда продовольственных продуктов.