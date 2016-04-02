​Азербайджан заинтересован в получении доли в компании ОМV

Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) заинтересована в приобретении акций австрийской компании ОMV.

Как сообщает Report, об этом в заявлении журналистам сказал президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев.

По его словам, SOCAR намерена купить акции вышеуказанной компании по выгодным ценам.

"Компания OMV сделала объявление о продаже акций и мы заинтересованы в этом. Однако это не означает, что мы хотим приобрести их за любую цену. Мы рассматриваем их, как нормальные активы. В настоящее время проводится работа в связи с этим вопросом", - отметил Ровнаг Абдуллаев.