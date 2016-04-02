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    ​Азербайджан заинтересован в получении доли в компании ОМV

    Президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев отметил, что компания намерена купить акции по выгодным ценам

    Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) заинтересована в приобретении акций австрийской компании ОMV.

    Как сообщает  Report, об этом в заявлении журналистам сказал президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев.

    По его словам, SOCAR намерена купить акции вышеуказанной компании по выгодным ценам.

    "Компания OMV сделала объявление о продаже акций и мы заинтересованы в этом. Однако это не означает, что мы хотим приобрести их за любую цену. Мы рассматриваем их, как нормальные активы. В настоящее время проводится работа в связи с этим вопросом", - отметил Ровнаг Абдуллаев.

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