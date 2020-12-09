Азербайджан выполнил соглашение ОПЕК+ в ноябре

Согласно Декларации о сотрудничестве, Азербайджан в августе-декабре текущего года должен сохранить производство сырой нефти в объеме 587 тыс. баррелей в сутки

В ноябре этого года суточная добыча нефти (вместе с конденсатом) по Азербайджану составила 686,2 тыс. баррелей.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства энергетики.

По данным ведомства, из них 587 тыс. баррелей пришлось на сырую нефть и 99,2 тыс. баррелей на конденсат.

Таким образом, Азербайджан полностью выполнил обязательство по сокращению добычи.

Согласно Декларации о сотрудничестве, Азербайджан в августе-декабре текущего года должен сохранить производство сырой нефти в объеме 587 тыс. баррелей в сутки. Добыча на АЧГ должна быть снижена к уровню 2018 года с 567 тыс. до 461 тыс. баррелей, по SOCAR (ПО "Азнефть", СП и ОК) – со 151 тыс. до 126 тыс. баррелей.