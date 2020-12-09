О нас
Report Georgia
Аудио новости

Азербайджан выполнил соглашение ОПЕК+ в ноябре

Азербайджан выполнил соглашение ОПЕК+ в ноябре Согласно Декларации о сотрудничестве, Азербайджан в августе-декабре текущего года должен сохранить производство сырой нефти в объеме 587 тыс. баррелей в сутки
Энергетика
9 декабря 2020 г. 10:05
Азербайджан выполнил соглашение ОПЕК+ в ноябре

В ноябре этого года суточная добыча нефти (вместе с конденсатом) по Азербайджану составила 686,2 тыс. баррелей.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства энергетики.

По данным ведомства, из них 587 тыс. баррелей пришлось на сырую нефть и 99,2 тыс. баррелей на конденсат.

Таким образом, Азербайджан полностью выполнил обязательство по сокращению добычи.

Согласно Декларации о сотрудничестве, Азербайджан в августе-декабре текущего года должен сохранить производство сырой нефти в объеме 587 тыс. баррелей в сутки. Добыча на АЧГ должна быть снижена к уровню 2018 года с 567 тыс. до 461 тыс. баррелей, по SOCAR (ПО "Азнефть", СП и ОК) – со 151 тыс. до 126 тыс. баррелей.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan noyabrda “OPEC plus” üzrə öhdəliyini yerinə yetirib

Новости партнеров

Самое важное

Завтра на площади Азадлыг пройдет парад Победы
Завтра на площади Азадлыг пройдет парад Победы
9 декабря 2020 г. 09:51
Обнародован список павших шехидами в Отечественной войне военнослужащих
Обнародован список павших шехидами в Отечественной войне военнослужащих
8 декабря 2020 г. 18:00
Сферы деятельности, разрешенные в период жесткого карантина
Сферы деятельности, разрешенные в период жесткого карантина
8 декабря 2020 г. 16:13
Приостанавливается въезд и выезд в ряд городов и районов Азербайджана
Приостанавливается въезд и выезд в ряд городов и районов Азербайджана
8 декабря 2020 г. 15:06
Приостанавливается деятельность ресторанов, кафе и чайных домов
Приостанавливается деятельность ресторанов, кафе и чайных домов
8 декабря 2020 г. 15:04
В Азербайджане восстанавливается система СМС-разрешений
В Азербайджане восстанавливается система СМС-разрешений
8 декабря 2020 г. 15:00
Создан фонд помощи Азербайджанской Армии
Создан фонд помощи Азербайджанской Армии
8 декабря 2020 г. 14:49
В Азербайджане ужесточается карантинный режим
В Азербайджане ужесточается карантинный режим
8 декабря 2020 г. 14:45
Мехрибан Алиева: Во всех мечетях Карабаха будут слышны звуки азана и возносимых молитв!
Мехрибан Алиева: Во всех мечетях Карабаха будут слышны звуки азана и возносимых молитв!
8 декабря 2020 г. 14:42
Банковские реквизиты Фонда YAŞAT
Банковские реквизиты Фонда YAŞAT
8 декабря 2020 г. 13:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi