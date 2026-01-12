Азербайджан выдвинут на пост вице-президента Ассамблеи IRENA

Кандидатура Азербайджана выдвинута на пост вице-президента 17-й сессии Ассамблеи Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA).

Об этом Report сообщили в Министерстве энергетики.

Как отметили в ведомстве, в рамках 16-й сессии Ассамблеи IRENA, прошедшей в Абу-Даби, были представлены страны-кандидаты на должности президента и четырех вице-президентов 17-й сессии Ассамблеи.

В соответствии с принципами географического представительства и ротации, на пост председателя 17-й сессии Ассамблеи от Азиатско-Тихоокеанской региональной группы была утверждена кандидатура Республики Корея.

"Вице-президенты ассамблеи формируются из членов каждой из четырех других региональных групп. На пост вице-президентов были выдвинуты кандидатуры Азербайджана из европейской и других региональных групп, Коморских островов из африканской региональной группы, Королевства Тонга из Азиатско-Тихоокеанской региональной группы, Гренады из Латинской Америки и Карибского бассейна", - говорится в сообщении Минэнерго.