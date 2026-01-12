Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Азербайджан выдвинут на пост вице-президента Ассамблеи IRENA

    Энергетика
    • 12 января, 2026
    • 17:07
    Азербайджан выдвинут на пост вице-президента Ассамблеи IRENA

    Кандидатура Азербайджана выдвинута на пост вице-президента 17-й сессии Ассамблеи Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA).

    Об этом Report сообщили в Министерстве энергетики.

    Как отметили в ведомстве, в рамках 16-й сессии Ассамблеи IRENA, прошедшей в Абу-Даби, были представлены страны-кандидаты на должности президента и четырех вице-президентов 17-й сессии Ассамблеи.

    В соответствии с принципами географического представительства и ротации, на пост председателя 17-й сессии Ассамблеи от Азиатско-Тихоокеанской региональной группы была утверждена кандидатура Республики Корея.

    "Вице-президенты ассамблеи формируются из членов каждой из четырех других региональных групп. На пост вице-президентов были выдвинуты кандидатуры Азербайджана из европейской и других региональных групп, Коморских островов из африканской региональной группы, Королевства Тонга из Азиатско-Тихоокеанской региональной группы, Гренады из Латинской Америки и Карибского бассейна", - говорится в сообщении Минэнерго.

    Министерство энергетики Азербайджан IRENA
    IRENA Assambleyasının 17-ci sessiyasının vitse-prezidentliyinə Azərbaycanın namizədliyi təqdim edilib
    Azerbaijan nominates its candidate for Vice-Presidency of IRENA's 17th Assembly

