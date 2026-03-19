Грузовой поезд с российским зерном для Армении выехал с Баладжарской станции
- 19 марта, 2026
- 10:24
Сегодня с Баладжарской железнодорожной станции в Баку отправился грузовой состав из 7 вагонов, который доставит российское зерно в Армению транзитом через Грузию.
Как сообщает Report, совокупная масса перевозимого зерна достигает 488 тонн.
Состав проследует через железнодорожную станцию Беюк-Кясик на территорию Грузии, откуда продолжит путь в направлении Армении.
В последний раз грузовой поезд, состоящий из 11 вагонов, перевозивший 1 023 тонны российского зерна, отправлялся в Армению через Азербайджан 11 марта.
На сегодняшний день из России в Армению транзитом через Азербайджан отправлено более 23 тыс. тонн зерна и более 700 тонн удобрений.
