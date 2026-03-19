Грузовой поезд с российским зерном для Армении выехал с Баладжарской станции
    • 19 марта, 2026
    • 10:24
    Грузовой поезд с российским зерном для Армении выехал с Баладжарской станции

    Сегодня с Баладжарской железнодорожной станции в Баку отправился грузовой состав из 7 вагонов, который доставит российское зерно в Армению транзитом через Грузию.

    Как сообщает Report, совокупная масса перевозимого зерна достигает 488 тонн.

    Состав проследует через железнодорожную станцию Беюк-Кясик на территорию Грузии, откуда продолжит путь в направлении Армении.

    В последний раз грузовой поезд, состоящий из 11 вагонов, перевозивший 1 023 тонны российского зерна, отправлялся в Армению через Азербайджан 11 марта.

    На сегодняшний день из России в Армению транзитом через Азербайджан отправлено более 23 тыс. тонн зерна и более 700 тонн удобрений.

    Azərbaycandan keçməklə Ermənistana göndərilən Rusiya taxılı Biləcəridən yola salınıb
    Freight train carrying Russian grain to Armenia departs from Bilajari station
