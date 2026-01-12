İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    IRENA Assambleyasının 17-ci sessiyasının vitse-prezidentliyinə Azərbaycanın namizədliyi təqdim edilib

    Energetika
    • 12 yanvar, 2026
    • 16:01
    IRENA Assambleyasının 17-ci sessiyasının vitse-prezidentliyinə Azərbaycanın namizədliyi təqdim edilib

    Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Əbu Dabi şəhərində keçirilən Beynəlxalq Bərpa Olunan Enerji Agentliyinin (IRENA) 16-cı Assambleyası çərçivəsində Assambleyanın 17-ci sessiyasının prezidenti və dörd vitse-prezidentliyinə dair namizəd ölkələr təqdim edilib.

    Bu barədə "Report"a Energetika Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, coğrafi təmsilçilik və rotasiya qaydasına uyğun olaraq, Assambleyanın 17-ci sessiyasına sədrlik üçün Asiya və Sakit Okean regional qrupu üzrə Koreyanın namizədliyi təsdiqlənib.

    Assambleyanın vitse-prezidentləri isə digər dörd regional qrupun hər birindən üzv olmaqla formalaşdırılır. Vitse-prezidentlər vəzifəsinə Avropa və digərləri regional qrupundan Azərbaycanın, Afrika regional qrupundan Komor adalarının, Asiya və Sakit Okean regional qrupundan Tonqa Krallığının, Latın Amerikası və Karib dənizi regional qrupundan Qrenadanın namizədliyi təqdim edilib.

    Qeyd edək ki, Assambleyanın on yeddinci sessiyası 2027-ci ildə keçiriləcək.

