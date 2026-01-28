Азербайджан в январе-ноябре сократил импорт нефти на 12,7%
Энергетика
- 28 января, 2026
- 09:59
Азербайджан в январе-ноябре 2025 года импортировал 1 млн 505,329 тыс. тонн нефти на $705,708 млн.
Об этом Report сообщает со ссылкой на Госкомитет по статистике.
Импорт нефти в количественном выражении снизился на 12,7% по сравнению с показателем января-ноября 2024 года, в стоимостном - снизился на 25,6%.
Основной объем нефти (92,4%) был ввезен из России – 1 млн 390,466 тыс. тонн (снижение на 9%) на $642,713 млн (снижение на 23%).
В отчетный период Азербайджан также импортировал нефть из Казахстана в объеме 114,423 тыс. тонн (рост в 3,3 раза) на $62,832 млн (рост в 2,8 раза) и Ирака - 439,7 тонн на $162,69 тыс. (в январе-ноябре 2024 года не поставлялся).
