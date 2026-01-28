Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Азербайджан в январе-ноябре сократил импорт нефти на 12,7%

    Энергетика
    • 28 января, 2026
    • 09:59
    Азербайджан в январе-ноябре сократил импорт нефти на 12,7%

    Азербайджан в январе-ноябре 2025 года импортировал 1 млн 505,329 тыс. тонн нефти на $705,708 млн.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на Госкомитет по статистике.

    Импорт нефти в количественном выражении снизился на 12,7% по сравнению с показателем января-ноября 2024 года, в стоимостном - снизился на 25,6%.

    Основной объем нефти (92,4%) был ввезен из России – 1 млн 390,466 тыс. тонн (снижение на 9%) на $642,713 млн (снижение на 23%).

    В отчетный период Азербайджан также импортировал нефть из Казахстана в объеме 114,423 тыс. тонн (рост в 3,3 раза) на $62,832 млн (рост в 2,8 раза) и Ирака - 439,7 тонн на $162,69 тыс. (в январе-ноябре 2024 года не поставлялся).

    нефть импорт нефти статистика Казахстан Россия Ирак
    Azərbaycan 11 ayda neft idxalını 12,7 % azaldıb
    Azerbaijan saw decrease in oil imports by 12.7% last year

