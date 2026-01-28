Azərbaycan 11 ayda neft idxalını 12,7 % azaldıb
- 28 yanvar, 2026
- 10:51
Ötən ilin yanvar-noyabr aylarında Azərbaycan 705,708 milyon ABŞ dolları dəyərində 1 milyon 505,329 min ton neft idxal edib.
Bu barədə "Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir.
Ötən ilin 11 ayı ilə müqayisədə bu ilin müvafiq dövründə neft idxalı kəmiyyət ifadəsində 12,7 %, dəyər ifadəsində 25,6 % azalıb.
İdxalın strukturunda tədarükün böyük hissəsi (92,4%) Rusiyanın payına düşüb. Hesabat dövründə bu ölkədən 642,713 milyon ABŞ dolları (23 % azalma) dəyərində 1 milyon 390,466 min ton (9 % azalma) idxal edilib.
Hesabat dövründə Azərbaycan Qazaxıstandan 62,832 milyon ABŞ dolları (+2,8 dəfə) dəyərində 114,423 min (+3,3 dəfə) ton, İraqdan 162,69 min ABŞ dolları dəyərində 439,7 ton neft (2024-cü ilin yanvar-noyabr aylarında tədarük edilməyib) idxal edib.