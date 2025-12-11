Азербайджан в ноябре отставал от квоты ОПЕК+ на 95 тыс. б/с
11 декабря, 2025
- 17:18
Среднесуточная добыча нефти в Азербайджане в ноябре 2025 года составила 456 тыс. баррелей (б/с), что на 2 тыс. б/с ниже показателя октября.
Об этом сообщает "Report" со ссылкой на ежемесячный отчет ОПЕК.
По договоренности, достигнутой на 37-й встрече министров стран "ОПЕК плюс", квота добычи нефти Азербайджана на 2025 год составляет 551 тыс. б/с. Таким образом, в ноябре фактическая добыча в стране отставала от плана в рамках сделки ОПЕК+ на 95 тыс. б/с.
По данным картеля, в первом квартале этого года среднесуточная добыча нефти в Азербайджане составила 466 тыс. баррелей, во втором - 461 тыс. баррелей, а в третьем - 458 тыс. баррелей.
В 2024 году среднесуточная добыча нефти в стране составила 481 тыс. баррелей.
