    Азербайджан в ноябре отставал от квоты ОПЕК+ на 95 тыс. б/с

    Энергетика
    • 11 декабря, 2025
    • 17:18
    Азербайджан в ноябре отставал от квоты ОПЕК+ на 95 тыс. б/с

    Среднесуточная добыча нефти в Азербайджане в ноябре 2025 года составила 456 тыс. баррелей (б/с), что на 2 тыс. б/с ниже показателя октября.

    Об этом сообщает "Report" со ссылкой на ежемесячный отчет ОПЕК.

    По договоренности, достигнутой на 37-й встрече министров стран "ОПЕК плюс", квота добычи нефти Азербайджана на 2025 год составляет 551 тыс. б/с. Таким образом, в ноябре фактическая добыча в стране отставала от плана в рамках сделки ОПЕК+ на 95 тыс. б/с.

    По данным картеля, в первом квартале этого года среднесуточная добыча нефти в Азербайджане составила 466 тыс. баррелей, во втором - 461 тыс. баррелей, а в третьем - 458 тыс. баррелей.

    В 2024 году среднесуточная добыча нефти в стране составила 481 тыс. баррелей.

    ОПЕК+ квота добычи нефтедобыча нефть Азербайджан
    Azərbaycan noyabrda "OPEC+" kvotasından gündəlik 95 min barel geri qalıb
    Azerbaijan falls short of OPEC+ quota by 95,000 b/d in November
