Азербайджан в июне увеличил экспорт дизельного топлива на 70%

Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ За июнь текущего года Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) экспортировала 89 142,9 тонн нефтепродуктов, что на 46,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщили Report в SOCAR, за рассматриваемый период на долю дизельного топлива пришлось 11 222,4 тонн, или 12,6%, вакуумного газойля - 61 902,7 тонн, или 69,4%, депрессора АКИ - 16 017,7 тонн, или 18% от общего объема экспортной продукции.

По информации, в июне экспорт автомобильного бензина, топлива DT, печного мазута, смазочных масел, нефтяного битума, автомобильного бензина, авиационного топлива и тяжелой смолы пиролизы не производился.

Отметим, что за первые шесть месяцев этого года SOCAR экспортировал 1 140 224,6 тонн нефтепродуктов, что на 89,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За январь-апрель прошлого года SOCAR по сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспортировал на 30,3% больше дизельного топлива (491 855,4 тонн), 36,9% больше авиационного топлива (103 510 тонн), в 3,2 раза больше вакуумного газойля (461 862,4 тонн), 0,05% больше печного мазута (178,8 тонн) и в 2,4 раза больше депрессора АКИ (82 817,9 тонн).