    Азербайджан в феврале отстал от квоты ОПЕК+ на 93 тыс. б/с

    Энергетика
    • 11 марта, 2026
    • 17:35
    Азербайджан в феврале отстал от квоты ОПЕК+ на 93 тыс. б/с

    Среднесуточная добыча нефти в Азербайджане в феврале этого года составила 458 тыс. баррелей.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на ежемесячный отчет ОПЕК.

    Согласно данным, в прошлом месяце суточная добыча нефти в Азербайджане осталась на уровне января.

    Согласно отчету, в то время как квота суточной добычи нефти Азербайджана на 2026 год в рамках соглашения "ОПЕК+" составляет 551 тыс. баррелей, фактическая добыча в феврале отстала на 93 тыс. баррелей.

    Отметим, что в первом квартале 2025 года среднесуточная добыча нефти в Азербайджане составила 466 тыс. баррелей, во втором квартале - 461 тыс. баррелей, в третьем - 459 тыс. баррелей, в четвертом - 458 тыс. баррелей.

    В 2025 году среднесуточная добыча нефти в стране составила 461 тыс. баррелей.

    Azərbaycan fevralda "OPEC+" kvotasından gündəlik 93 min barel geri qalıb
    Azerbaijan lagged behind OPEC+ quota by 93,000 barrels per day in Feb. 2026
