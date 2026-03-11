Азербайджан в феврале отстал от квоты ОПЕК+ на 93 тыс. б/с

Среднесуточная добыча нефти в Азербайджане в феврале этого года составила 458 тыс. баррелей.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ежемесячный отчет ОПЕК.

Согласно данным, в прошлом месяце суточная добыча нефти в Азербайджане осталась на уровне января.

Согласно отчету, в то время как квота суточной добычи нефти Азербайджана на 2026 год в рамках соглашения "ОПЕК+" составляет 551 тыс. баррелей, фактическая добыча в феврале отстала на 93 тыс. баррелей.

Отметим, что в первом квартале 2025 года среднесуточная добыча нефти в Азербайджане составила 466 тыс. баррелей, во втором квартале - 461 тыс. баррелей, в третьем - 459 тыс. баррелей, в четвертом - 458 тыс. баррелей.

В 2025 году среднесуточная добыча нефти в стране составила 461 тыс. баррелей.