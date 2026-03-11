Азербайджан в феврале отстал от квоты ОПЕК+ на 93 тыс. б/с
Энергетика
- 11 марта, 2026
- 17:35
Среднесуточная добыча нефти в Азербайджане в феврале этого года составила 458 тыс. баррелей.
Об этом сообщает Report со ссылкой на ежемесячный отчет ОПЕК.
Согласно данным, в прошлом месяце суточная добыча нефти в Азербайджане осталась на уровне января.
Согласно отчету, в то время как квота суточной добычи нефти Азербайджана на 2026 год в рамках соглашения "ОПЕК+" составляет 551 тыс. баррелей, фактическая добыча в феврале отстала на 93 тыс. баррелей.
Отметим, что в первом квартале 2025 года среднесуточная добыча нефти в Азербайджане составила 466 тыс. баррелей, во втором квартале - 461 тыс. баррелей, в третьем - 459 тыс. баррелей, в четвертом - 458 тыс. баррелей.
В 2025 году среднесуточная добыча нефти в стране составила 461 тыс. баррелей.
Последние новости
18:01
Асадов и Гамбоа отметили роль Бакинского форума в укреплении международного диалогаВнешняя политика
17:55
Пашинян: Импорт топлива из Азербайджана снизил цены и "сломал" монополию на рынкеЭнергетика
17:51
Экспорт нефти по БТД в январе сократился на 14%Энергетика
17:45
Азербайджан и Сербия обсудили происходящие в регионе процессыАрмия
17:38
В этом году рост предложения нефти стран "не ОПЕК+" составит 0,6 млн б/сЭнергетика
17:35
Азербайджан в феврале отстал от квоты ОПЕК+ на 93 тыс. б/сЭнергетика
17:28
Ильхам Алиев и Антониу Кошта выступили с заявлениями для прессы - ОБНОВЛЕНОВнешняя политика
17:23
СМИ: Не менее 25 супертанкеров направляются в порт Янбу для загрузки нефтиДругие страны
17:21