Azərbaycan fevralda "OPEC+" kvotasından gündəlik 93 min barel geri qalıb
Energetika
- 11 mart, 2026
- 17:10
Bu ilin fevral ayında Azərbaycanda gündəlik neft hasilatı orta hesabla 458 min barel təşkil edib.
"Report" bu barədə OPEC-in aylıq hesabatına istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, ötən ay Azərbaycanda gündəlik neft hasilatı yanvar ayı ilə müqayisədə eyni olub.
Hesabata əsasən, "OPEC+" razılaşması çərçivəsində Azərbaycanın 2026-cı il üçün gündəlik neft hasilatı kvotası 551 min barel olduğu halda, fevralda faktiki hasilat 93 min barel geriləyib.
Qeyd edək ki, 2025-ci ilin birinci rübündə Azərbaycanda gündəlik neft hasilatı orta hesabla 466 min barel, ikinci rübündə 461 min barel, üçüncü və dördüncü rüblərdə isə 459 min barel təşkil edib.
2025-ci ildə ölkədə gündəlik neft hasilatı orta hesabla 461 min barel olub.
Son xəbərlər
17:59
Paşinyan: Azərbaycandan yanacaq idxalı qiymətləri aşağı salıb və bazarda monopoliyanı "sındırıb"Energetika
17:57
Ağdam, Füzuli və Xocavənd rayonlarında Bərpa, Tikinti və İdarəetmə Xidməti auditor seçirMaliyyə
17:50
Monreal Protokolu ilə müəyyən olunmuş tənzimlənən ozondağıdıcı maddələrin siyahısı yenilənibSənaye
17:49
Bələdiyyələrin vahid informasiya sisteminə ötürüləcək və oradan əldə ediləcək məlumatların dairəsi təsdiqlənibDaxili siyasət
17:48
İnzibati cərimələrin qaytarılması qaydası təsdiqlənibDaxili siyasət
17:36
Rahid Əmirquliyev: "6510 manatlıq cərimə I Liqa klubu üçün çox böyükdür"Futbol
17:35
Azərbaycan Metrologiya İnstitutu auditor seçirMaliyyə
17:33
Əli Əsədov və Fransisko Qamboa Azərbaycan-Kosta Rika əməkdaşlığını müzakirə edibXarici siyasət
17:32