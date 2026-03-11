İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    Azərbaycan fevralda "OPEC+" kvotasından gündəlik 93 min barel geri qalıb

    • 11 mart, 2026
    • 17:10
    Azərbaycan fevralda OPEC+ kvotasından gündəlik 93 min barel geri qalıb

    Bu ilin fevral ayında Azərbaycanda gündəlik neft hasilatı orta hesabla 458 min barel təşkil edib.

    "Report" bu barədə OPEC-in aylıq hesabatına istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, ötən ay Azərbaycanda gündəlik neft hasilatı yanvar ayı ilə müqayisədə eyni olub.

    Hesabata əsasən, "OPEC+" razılaşması çərçivəsində Azərbaycanın 2026-cı il üçün gündəlik neft hasilatı kvotası 551 min barel olduğu halda, fevralda faktiki hasilat 93 min barel geriləyib.

    Qeyd edək ki, 2025-ci ilin birinci rübündə Azərbaycanda gündəlik neft hasilatı orta hesabla 466 min barel, ikinci rübündə 461 min barel, üçüncü və dördüncü rüblərdə isə 459 min barel təşkil edib.

    2025-ci ildə ölkədə gündəlik neft hasilatı orta hesabla 461 min barel olub.

    Азербайджан в феврале отстал от квоты ОПЕК+ на 93 тыс. б/с
    Azerbaijan lagged behind OPEC+ quota by 93,000 barrels per day in Feb. 2026

