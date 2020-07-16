Азербайджан в этом году экспортировал полиэтилен на 47 млн долларов

В январе-июне этого года Азербайджан, согласно таможенным декларациям, экспортировал 74,2 тыс. тонн полиэтилена в первичных формах.
Как сообщает Report со ссылкой на статданные Госкомтаможни, стоимость этих объемов продукции составила 47,3 млн долларов США.
За 6 месяцев доля полиэтилена в экспорте ненефтяного сектора составила 5,19%.
В Азербайджане производится полиэтилен низкой и высокой плотности. Полиэтилен низкой плотности производится на этилен-полиэтиленовом заводе Производственного объединения "Азерикимъя" SOCAR, а полиэтилен высокой плотности - на заводе SOCAR Polymer, сданном в эксплуатацию в феврале прошлого года.