Азербайджан в 2025 году увеличил экспорт нефти в Румынию в 1,5 раза
Энергетика
- 23 января, 2026
- 16:07
Азербайджан в 2025 году экспортировал в Румынию 1 млн 112 тыс. 55,58 тонн нефти на сумму $598 млн 454,15 тыс.
Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это соответственно в 1,5 раза и на 36,7% больше, чем в 2024 году.
Доля нефти, экспортированной в Румынию, в общем объеме экспорта нефти из Азербайджана составила 4,8%.
