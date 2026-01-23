Азербайджан в 2025 году увеличил экспорт нефти в Румынию в 1,5 раза

Азербайджан в 2025 году экспортировал в Румынию 1 млн 112 тыс. 55,58 тонн нефти на сумму $598 млн 454,15 тыс.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это соответственно в 1,5 раза и на 36,7% больше, чем в 2024 году.

Доля нефти, экспортированной в Румынию, в общем объеме экспорта нефти из Азербайджана составила 4,8%.