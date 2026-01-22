Азербайджан в 2025 году экспортировал нефть в 22 страны - СПИСОК

Азербайджан в 2025 году экспортировал 23 млн 381 тыс. 284,82 т нефти в 22 страны.

Об этом сообщает Report со ссылкой на статистику Государственного таможенного комитета.

В отчетный период в ТОП-5 стран, в которые Азербайджан экспортировал нефть, вошли Италия, Чехия, Хорватия, Румыния и Германия.

В 2025 году Азербайджан начал экспортировать нефть в 3 новые страны: Швейцарию, Данию и Грузии.

В таблице ниже представлен полный список стран, в которые Азербайджан экспортировал нефть в 2025 году: