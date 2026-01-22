Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Азербайджан в 2025 году экспортировал нефть в 22 страны - СПИСОК

    Энергетика
    • 22 января, 2026
    • 15:08
    Азербайджан в 2025 году экспортировал нефть в 22 страны - СПИСОК

    Азербайджан в 2025 году экспортировал 23 млн 381 тыс. 284,82 т нефти в 22 страны.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на статистику Государственного таможенного комитета.

    В отчетный период в ТОП-5 стран, в которые Азербайджан экспортировал нефть, вошли Италия, Чехия, Хорватия, Румыния и Германия.

    В 2025 году Азербайджан начал экспортировать нефть в 3 новые страны: Швейцарию, Данию и Грузии.

    В таблице ниже представлен полный список стран, в которые Азербайджан экспортировал нефть в 2025 году:

    Страны

    Объемы (тонн)

    Выручка в тыс. $

    Всего

    23 381 284,82

    12 091 147,47

    Италия

    13 111 475,61

    6 727 698,25

    Чехия

    1 405 059,25

    742 159,08

    Хорватия

    1 255 021,16

    666 587,01

    Румыния

    1 122 055,58

    598 454,15

    Германия

    956 716,48

    502 018,65

    Португалия

    803 374,35

    430 730,82

    Греция

    702 354,87

    367 729,04

    Великобритания

    648 255,19

    336 954,56

    Ирландия

    577 056,93

    289 696,23

    Тунис

    432 028,56

    227 895,52

    Нидерланды

    360 687,86

    182 857,88

    Индия

    334 961,01

    167 308,58

    Франция

    281 055,52

    143 049,38

    Швейцария

    260 167,23

    132 578,16

    Турция

    242 598,60

    117 961,13

    Индонезия

    228 989,41

    111 456,97

    Болгария

    169 525,70

    92 288,51

    Австрия

    177 544,30

    87 951,93

    Таиланд

    137 785,75

    75 910,84

    Дания

    88 157,38

    49 689,27

    Испания

    82 575,87

    38 585,23

    Грузия

    3 838,22

    1 586,27
    Ötən il Azərbaycan 22 ölkəyə neft ixrac edib - SİYAHI

