Азербайджан в 2025 году экспортировал нефть в 22 страны - СПИСОК
- 22 января, 2026
- 15:08
Азербайджан в 2025 году экспортировал 23 млн 381 тыс. 284,82 т нефти в 22 страны.
Об этом сообщает Report со ссылкой на статистику Государственного таможенного комитета.
В отчетный период в ТОП-5 стран, в которые Азербайджан экспортировал нефть, вошли Италия, Чехия, Хорватия, Румыния и Германия.
В 2025 году Азербайджан начал экспортировать нефть в 3 новые страны: Швейцарию, Данию и Грузии.
В таблице ниже представлен полный список стран, в которые Азербайджан экспортировал нефть в 2025 году:
|
Страны
|
Объемы (тонн)
|
Выручка в тыс. $
|
Всего
|
23 381 284,82
|
12 091 147,47
|
Италия
|
13 111 475,61
|
6 727 698,25
|
Чехия
|
1 405 059,25
|
742 159,08
|
Хорватия
|
1 255 021,16
|
666 587,01
|
Румыния
|
1 122 055,58
|
598 454,15
|
Германия
|
956 716,48
|
502 018,65
|
Португалия
|
803 374,35
|
430 730,82
|
Греция
|
702 354,87
|
367 729,04
|
Великобритания
|
648 255,19
|
336 954,56
|
Ирландия
|
577 056,93
|
289 696,23
|
Тунис
|
432 028,56
|
227 895,52
|
Нидерланды
|
360 687,86
|
182 857,88
|
Индия
|
334 961,01
|
167 308,58
|
Франция
|
281 055,52
|
143 049,38
|
Швейцария
|
260 167,23
|
132 578,16
|
Турция
|
242 598,60
|
117 961,13
|
Индонезия
|
228 989,41
|
111 456,97
|
Болгария
|
169 525,70
|
92 288,51
|
Австрия
|
177 544,30
|
87 951,93
|
Таиланд
|
137 785,75
|
75 910,84
|
Дания
|
88 157,38
|
49 689,27
|
Испания
|
82 575,87
|
38 585,23
|
Грузия
|
3 838,22
|
1 586,27