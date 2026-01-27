Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения

    Казахстан и Израиль подписали меморандум о безвизовом режиме

    В регионе
    • 27 января, 2026
    • 13:27
    Казахстан и Израиль подписали меморандум о безвизовом режиме

    Министры иностранных дел Казахстана и Израиля Ермек Кошербаев и Гидеон Саар по итогам переговоров в Астане подписали ряд двусторонних документов.

    Как передает Report, об этом сообщает Kazinform.

    Среди подписанных документов - меморандум о намерениях по возможному заключению соглашения об освобождении владельцев национальных паспортов от визовых требований, меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере общественной дипломатии, а также документ, предусматривающий взаимодействие в области подготовки дипломатических кадров.

    Подписание соглашений направлено на дальнейшее развитие двусторонних отношений между Казахстаном и Израилем, расширение гуманитарных и дипломатических связей, а также упрощение контактов между гражданами двух стран.

    Казахстан Израиль Гидеон Саар Ермек Кошербаев меморандум безвизовый режим
    Qazaxıstan və İsrail vizasız rejim haqqında memorandum imzalayıb

    Последние новости

    13:57

    Эльчин Масиев назначен на матч Лиги Европы УЕФА

    Футбол
    13:47

    Трое туристов из Франции погибли при переворачивании лодки у берегов Омана

    Другие страны
    13:31

    На востоке Индии в результате пожара на складе погибли восемь человек

    Другие страны
    13:30
    Фото

    Прибывшим в зангиланское село Мамедбейли переселенцам вручены ключи - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    13:28

    В 2025 году число ночевок в отелях Азербайджана увеличилось почти на 7%

    Туризм
    13:27

    Казахстан и Израиль подписали меморандум о безвизовом режиме

    В регионе
    13:27

    Доходы отелей в Азербайджане сократились на 6%

    Туризм
    13:26
    Фото

    В Баку обсудили современные подходы к лечению инсульта

    Здоровье
    13:08

    Моди: Индия рассчитывает расширить совместное оборонное производство с ЕС

    Другие страны
    Лента новостей