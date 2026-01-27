Казахстан и Израиль подписали меморандум о безвизовом режиме
- 27 января, 2026
- 13:27
Министры иностранных дел Казахстана и Израиля Ермек Кошербаев и Гидеон Саар по итогам переговоров в Астане подписали ряд двусторонних документов.
Как передает Report, об этом сообщает Kazinform.
Среди подписанных документов - меморандум о намерениях по возможному заключению соглашения об освобождении владельцев национальных паспортов от визовых требований, меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере общественной дипломатии, а также документ, предусматривающий взаимодействие в области подготовки дипломатических кадров.
Подписание соглашений направлено на дальнейшее развитие двусторонних отношений между Казахстаном и Израилем, расширение гуманитарных и дипломатических связей, а также упрощение контактов между гражданами двух стран.
