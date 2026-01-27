Доходы отелей в Азербайджане сократились на 6%

Доходы отелей и объектов гостиничного типа в Азербайджане составили 653 млн манатов, что на 5,9% меньше по сравнению с 2024 годом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.

Согласно данным, 61,8% из этой суммы было получено от услуг по предоставлению номеров (комнат), 27,2% – от услуг общественного питания, 2,9% – от лечебных и оздоровительных услуг, 8,1% – других услуг.

В прошлом году уровень загрузки номерного фонда отелей и объектов гостиничного типа по всей стране составил 24,4% (годом ранее – 24%). Этот показатель в Нафталане составил 48,5%, в Шабране – 41,7%, в Баку – 36,9%, в Гусаре – 31,7%, в Сабирабаде – 27,7%, в Лянкяране – 23,3%, в Габале – 21,5%, в Шамахы – 20,5%, в Барде – 19,5%, в Губе – 16,6%, в Бейлагане – 15,7%, в Агдаме – 15,6%, в Гахе – 15,5%, в Масаллы – 15,3%, а в других городах и районах – ниже 15,3%.