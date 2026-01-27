ММ получил статус наблюдателя в Парламентской ассамблее Средиземноморья
Милли Меджлис
- 27 января, 2026
- 17:22
Милли Меджлис (ММ) Азербайджана получил статус наблюдателя в Парламентской ассамблее Средиземноморья (ПАС).
Как сообщает Report, это было озвучено на встрече спикера парламента Сахибы Гафаровой и председателя ПАС Джулио Сентемеро.
Гафарова выразила удовлетворение одобрением заявки на предоставление Милли Меджлису статуса наблюдателя на заседании Бюро ПАС, состоявшемся накануне. Спикер выразила надежду, что этот статус создаст новые возможности для развития взаимных межпарламентских отношений после принятия окончательного решения.
На встрече также обсуждены вопросы сотрудничества между Парламентской сетью Движения неприсоединения (ПС ДН) и ПАС, предоставление взаимного статуса наблюдателя.
Последние новости
18:27
В Азербайджане подготовят интерактивную карту-схему на основе мониторингов на КаспииЭкология
18:24
Али Асадов: Загрязнение Бакинской бухты усиливается из-за антропогенного воздействияЭкология
18:15
Объявлен график приема граждан в Администрации президента на февральВнутренняя политика
18:03
Бакметрополитен обсудил перспективы сотрудничества с китайским банкомИнфраструктура
17:51
Число погибших из-за схода оползня в Индонезии возросло до 48 человекДругие страны
17:47
МИД Венгрии вызвал посла Украины из-за высказываний ЗеленскогоДругие страны
17:39
Посол Италии в Тегеране вызвана в МИД Ирана из-за заявлений о КСИРВ регионе
17:38
Фото
Азербайджан и Турция подписали меморандум о сотрудничестве в сфере железных дорогИнфраструктура
17:31