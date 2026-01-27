Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    ММ получил статус наблюдателя в Парламентской ассамблее Средиземноморья

    Милли Меджлис
    • 27 января, 2026
    • 17:22
    Милли Меджлис (ММ) Азербайджана получил статус наблюдателя в Парламентской ассамблее Средиземноморья (ПАС).

    Как сообщает Report, это было озвучено на встрече спикера парламента Сахибы Гафаровой и председателя ПАС Джулио Сентемеро.

    Гафарова выразила удовлетворение одобрением заявки на предоставление Милли Меджлису статуса наблюдателя на заседании Бюро ПАС, состоявшемся накануне. Спикер выразила надежду, что этот статус создаст новые возможности для развития взаимных межпарламентских отношений после принятия окончательного решения.

    На встрече также обсуждены вопросы сотрудничества между Парламентской сетью Движения неприсоединения (ПС ДН) и ПАС, предоставление взаимного статуса наблюдателя.

