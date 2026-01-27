Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    Азербайджан и Турция подписали меморандум о сотрудничестве в сфере железных дорог

    Азербайджан и Турция подписали меморандум о сотрудничестве в сфере железных дорог

    "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) и Государственные железные дороги Турции (TCDD) подписали меморандум о взаимопонимании.

    Как сообщает Report со ссылкой на АЖД, документ направлен на развитие двустороннего сотрудничества в железнодорожной сфере.

    Меморандум подписали председатель АЖД Ровшан Рустамов и председатель правления и генеральный директор TCDD Вейси Курт. Стороны договорились о взаимодействии в области развития инфраструктуры и управления движением поездов.

    Документ также предусматривает реализацию совместных инновационных решений, сотрудничество в сфере подготовки кадров и обмена данными. Подписание меморандума призвано способствовать укреплению партнерства между железнодорожными структурами двух стран.

