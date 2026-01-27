Бакметрополитен обсудил перспективы сотрудничества с китайским банком
Инфраструктура
- 27 января, 2026
- 18:03
"Бакинский метрополитен" и китайский Exim Bank провели обмен мнениями о финансировании проектов, инвестиционных возможностях и перспективах будущего сотрудничества.
Как сообщает Report со ссылкой на Бакметрополитен, обсуждения прошли во время официального визита в Китай делегации во главе с председателем правления Вюсалом Аслановым.
В рамках визита делегация в первую очередь провела ряд встреч в Пекине.
На встрече с компанией CRSC (China Railway Signal & Communication), одним из ведущих мировых производителей систем сигнализации, обсуждались новейшие цифровые технологии сигнализации, применяемые на линиях метро, инновационные решения, повышающие безопасность движения, и успешно реализованные компанией проекты в этом направлении.
