Бакметрополитен обсудил перспективы сотрудничества с китайским банком

"Бакинский метрополитен" и китайский Exim Bank провели обмен мнениями о финансировании проектов, инвестиционных возможностях и перспективах будущего сотрудничества.

Как сообщает Report со ссылкой на Бакметрополитен, обсуждения прошли во время официального визита в Китай делегации во главе с председателем правления Вюсалом Аслановым.

В рамках визита делегация в первую очередь провела ряд встреч в Пекине.

На встрече с компанией CRSC (China Railway Signal & Communication), одним из ведущих мировых производителей систем сигнализации, обсуждались новейшие цифровые технологии сигнализации, применяемые на линиях метро, инновационные решения, повышающие безопасность движения, и успешно реализованные компанией проекты в этом направлении.