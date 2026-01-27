Посол Италии в Тегеране вызвана в МИД Ирана из-за заявлений о КСИР

Посол Италии в Тегеране Паола Амадеи была вызвана в Министерство иностранных дел Ирана.

Как сообщает Report со ссылкой на иранские СМИ, поводом для вызова стало заявление министра иностранных дел Италии Антонио Таяни о возможном включении Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) в список террористических организаций.

Во время встречи руководитель департамента Западной Европы МИД Ирана Алиреза Юсифи охарактеризовал позицию главы МИД Италии как "безответственную". Он подчеркнул, что КСИР является составной частью Вооруженных сил Ирана, и предупредил, что любые шаги, направленные против этой структуры, могут привести к опасным последствиям.

Иранская сторона заявила о недопустимости инициатив по признанию КСИР террористической организацией.

Напомним, что 26 января министр иностранных дел Италии Антонио Таяни сообщил о намерении вынести вопрос о признании КСИР террористической организацией на обсуждение Евросоюза.