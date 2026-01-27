Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    В Азербайджане сменился директор Центра обеспечения здравоохранения

    Здоровье
    • 27 января, 2026
    • 17:31
    В Азербайджане сменился директор Центра обеспечения здравоохранения

    Директор Центра обеспечения здравоохранения Министерства здравоохранения Азер Насиров освобожден от занимаемой должности.

    Как сообщает Report, соответствующий приказ подписал министр здравоохранения Теймур Мусаев, назначивший на эту должность Этибара Мурадова.

    Другим приказом министра А.Насиров назначен заместителем директора Центра.

