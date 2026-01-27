В Азербайджане сменился директор Центра обеспечения здравоохранения
Здоровье
- 27 января, 2026
- 17:31
Директор Центра обеспечения здравоохранения Министерства здравоохранения Азер Насиров освобожден от занимаемой должности.
Как сообщает Report, соответствующий приказ подписал министр здравоохранения Теймур Мусаев, назначивший на эту должность Этибара Мурадова.
Другим приказом министра А.Насиров назначен заместителем директора Центра.
Последние новости
18:36
Кабмин Азербайджана поручил разработать план экологического восстановления Бакинской бухтыЭкология
18:27
В Азербайджане подготовят интерактивную карту-схему на основе мониторингов на КаспииЭкология
18:24
Али Асадов: Загрязнение Бакинской бухты усиливается из-за антропогенного воздействияЭкология
18:15
Объявлен график приема граждан в Администрации президента на февральВнутренняя политика
18:03
Бакметрополитен обсудил перспективы сотрудничества с китайским банкомИнфраструктура
17:51
Число погибших из-за схода оползня в Индонезии возросло до 48 человекДругие страны
17:47
МИД Венгрии вызвал посла Украины из-за высказываний ЗеленскогоДругие страны
17:39
Посол Италии в Тегеране вызвана в МИД Ирана из-за заявлений о КСИРВ регионе
17:38
Фото