    В Румынии в результате крупного ДТП погибли шесть человек

    Другие страны
    • 27 января, 2026
    • 17:31
    В Румынии в результате крупного ДТП погибли шесть человек

    В Румынии микроавтобус, который ехал из Греции во Францию, столкнулся с автоцистерной.

    Как передает Report, об этом сообщает Digi24 со ссылкой на департамент по чрезвычайным ситуациям.

    Затем микроавтобус вылетел на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. В салоне находились 10 человек, из которых шестеро погибли, в том числе водитель.

    "В аварию попало несколько транспортных средств – автоцистерна, которая была загружена алкоголем, к сожалению шесть человек погибли", – сообщили в ведомстве.

    Кроме того, три пассажира получили ранения.

    Румыния ДТП жертвы микроавтобус автоцистерна
