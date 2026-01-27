В Румынии в результате крупного ДТП погибли шесть человек

В Румынии микроавтобус, который ехал из Греции во Францию, столкнулся с автоцистерной.

Как передает Report, об этом сообщает Digi24 со ссылкой на департамент по чрезвычайным ситуациям.

Затем микроавтобус вылетел на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. В салоне находились 10 человек, из которых шестеро погибли, в том числе водитель.

"В аварию попало несколько транспортных средств – автоцистерна, которая была загружена алкоголем, к сожалению шесть человек погибли", – сообщили в ведомстве.

Кроме того, три пассажира получили ранения.