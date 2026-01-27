В Румынии в результате крупного ДТП погибли шесть человек
Другие страны
- 27 января, 2026
- 17:31
В Румынии микроавтобус, который ехал из Греции во Францию, столкнулся с автоцистерной.
Как передает Report, об этом сообщает Digi24 со ссылкой на департамент по чрезвычайным ситуациям.
Затем микроавтобус вылетел на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. В салоне находились 10 человек, из которых шестеро погибли, в том числе водитель.
"В аварию попало несколько транспортных средств – автоцистерна, которая была загружена алкоголем, к сожалению шесть человек погибли", – сообщили в ведомстве.
Кроме того, три пассажира получили ранения.
