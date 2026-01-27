Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    МИД Венгрии вызвал посла Украины из-за высказываний Зеленского

    Посол Украины в Венгрии был вызван в министерство иностранных дел в Будапеште.

    Как передает Report, об этом сообщил глава внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто на своей странице в соцсети "Х".

    По его словам, вызов посла был обусловлен "вмешательством Украины в выборы в Венгрии", включая попытки Киева повлиять на исход и избирательный процесс.

    "В последние недели президент Украины и украинское правительство ведут открытую, бесстыдную и агрессивную кампанию вмешательства. Их цель очевидна - повлиять на венгерские выборы в интересах партии "Тиса", - написал Сийярто.

    На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский, а также некоторые украинские политические деятели сделали ряд резких заявлений в адрес Венгрии и венгерского правительства. В Будапеште расценили эти заявления как попытку Украины повлиять на парламентские выборы в Венгрии, которые состоятся в апреле.

