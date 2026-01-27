Президент Узбекистана объявил выговор и.о. прокурора Ташкента

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев объявил выговор начальнику ГУВД города Ташкента Равшану Султонхожаеву и исполняющему обязанности прокурора столицы Анвару Урмонову, установив для них шестимесячный испытательный срок.

Как передает Report со ссылкой на сообщение пресс-секретаря президента Узбекистана Шерзода Асадова, об этом глава государства заявил в ходе совещания, посвященного мерам по созданию безопасной среды в столице и формированию образцовой практики эффективного обеспечения общественной безопасности.

В ходе совещания Мирзиёев подверг резкой критике деятельность правоохранительных органов Ташкента. Отмечено отсутствие должного качества в работе следователей и дознавателей системы органов внутренних дел города. В частности, из-за недостаточной квалификации сотрудников в прошлом году по 833 случаям уголовные дела не были возбуждены и скрыты от учета.

Президент подчеркнул, что вместо системной работы по раскрытию и предупреждению преступлений Султонхожаев и Урмонов ограничивались объездами города.

Глава государства отметил, что при скоординированной работе с хокимами районов, руководителями правоохранительных органов, прокуратуры, и общественностью можно было бы предотвратить до 7,5 тысячи преступлений.