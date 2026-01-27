В Баку обсудили современные подходы к лечению инсульта

В Баку состоялась международная конференция по инсульту с участием специалистов Азербайджана и Австрии.

Как сообщает Report со ссылкой на TƏBİB, мероприятие под названием "CREGS (Cerebrolysin Registry Study in Stroke): участие Азербайджана и клинические результаты" прошло в Yeni Klinikа и было посвящено современным подходам к лечению и реабилитации инсульта.

Отмечается, что конференция объединила представителей TƏBİB, ведущих медицинских учреждений страны, а также зарубежных экспертов.

В ходе конференции были проведены широкие обсуждения современных методов лечения и реабилитации инсульта, влияния научных исследований на клиническую практику и роли международного сотрудничества.