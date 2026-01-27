Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    В Баку обсудили современные подходы к лечению инсульта

    Здоровье
    • 27 января, 2026
    • 13:26
    В Баку обсудили современные подходы к лечению инсульта

    В Баку состоялась международная конференция по инсульту с участием специалистов Азербайджана и Австрии.

    Как сообщает Report со ссылкой на TƏBİB, мероприятие под названием "CREGS (Cerebrolysin Registry Study in Stroke): участие Азербайджана и клинические результаты" прошло в Yeni Klinikа и было посвящено современным подходам к лечению и реабилитации инсульта.

    Отмечается, что конференция объединила представителей TƏBİB, ведущих медицинских учреждений страны, а также зарубежных экспертов.

    В ходе конференции были проведены широкие обсуждения современных методов лечения и реабилитации инсульта, влияния научных исследований на клиническую практику и роли международного сотрудничества.

    TƏBİB инсульт
