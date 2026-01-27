В Карабахе и Восточном Зангезуре в 2025 году внесены в реестр более 12 тыс. адресов

В 2025 году на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана - в Карабахе и Восточном Зангезуре - были определены в общей сложности 9 153 входных и 2 943 внутренних адреса по 191 улице, которые внесены в Информационную систему адресного реестра.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную службу по вопросам имущества.

В течение года на освобожденных территориях проведены камеральные работы по исследованию земель на 140,2 тыс. га, а по геоботаническому исследованию - на 95,5 тыс. га. Также проведены лабораторные работы на 233,7 тыс. га.