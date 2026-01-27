На востоке Индии в результате пожара на складе погибли восемь человек
Другие страны
По меньшей мере восемь человек погибли, еще несколько числятся пропавшими без вести в результате сильного пожара на складе в индийском штате Западная Бенгалия (восток Индии).
Как передает Report, об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на местную полицию.
Пожар вспыхнул на одном из складов, затем перекинулся на другие. В тушении огня были задействованы 15 пожарных расчетов. К настоящему времени очаг пожара ликвидирован.
Сотрудники пожарной службы предполагают, что причиной возгорания могло стать короткое замыкание.
