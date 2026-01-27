Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    Моди: Индия рассчитывает расширить совместное оборонное производство с ЕС

    Другие страны
    • 27 января, 2026
    • 13:08
    Моди: Индия рассчитывает расширить совместное оборонное производство с ЕС

    Индия и Евросоюз подписали соглашение о партнерстве в сфере безопасности и обороны, и Нью-Дели рассчитывает на расширение совместного оборонного производства.

    Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди на пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и председателем Европейского совета Антониу Коштой по итогам их визита в Нью-Дели.

    "Это также подтвердит нашу общую приверженность [международному] порядку, основанному на правилах, это позволит нам расширить масштабы сотрудничества в Индо-Тихоокеанском регионе и создаст новые возможности для совместного производства нашими оборонными компаниями", - отметил премьер.

    Моди также сказал, что на фоне нестабильности в мире партнерство ЕС и Индии может стать "стабилизирующим фактором в международной системе".

    Отметим, что данное соглашение является первым всеобъемлющим документом в сфере обороны и безопасности между двумя сторонами. Оно предусматривает расширения связей в таких областях, как морская безопасность, оборонная промышленность и технологии, кибербезопасность и гибридные угрозы, космос и борьба с терроризмом.

