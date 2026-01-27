Моди: Индия рассчитывает расширить совместное оборонное производство с ЕС

Индия и Евросоюз подписали соглашение о партнерстве в сфере безопасности и обороны, и Нью-Дели рассчитывает на расширение совместного оборонного производства.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди на пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и председателем Европейского совета Антониу Коштой по итогам их визита в Нью-Дели.

"Это также подтвердит нашу общую приверженность [международному] порядку, основанному на правилах, это позволит нам расширить масштабы сотрудничества в Индо-Тихоокеанском регионе и создаст новые возможности для совместного производства нашими оборонными компаниями", - отметил премьер.

Моди также сказал, что на фоне нестабильности в мире партнерство ЕС и Индии может стать "стабилизирующим фактором в международной системе".

Отметим, что данное соглашение является первым всеобъемлющим документом в сфере обороны и безопасности между двумя сторонами. Оно предусматривает расширения связей в таких областях, как морская безопасность, оборонная промышленность и технологии, кибербезопасность и гибридные угрозы, космос и борьба с терроризмом.