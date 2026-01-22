İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Ötən il Azərbaycan 22 ölkəyə neft ixrac edib - SİYAHI

    Energetika
    • 22 yanvar, 2026
    • 14:08
    Ötən il Azərbaycan 22 ölkəyə neft ixrac edib - SİYAHI

    Ötən il Azərbaycandan 22 ölkəyə 23 milyon 381 min 284,82 ton həcmində neft ixrac olunub.

    Bu barədə "Report" Dövlət Gömrük Komitəsinin statistikasına istinadən xəbər verir.

    Hesabat dövründə Azərbaycanın neft ixrac etdiyi TOP-5 ölkələr sırasına İtaliya, Çexiya, Xorvatiya, Rumıniya və Almaniya daxil olub. 2025-ci ildə Azərbaycan İtaliyaya 6 milyard 727 milyon 698,25 min ABŞ dolları dəyərində 13 milyon 111 min 475,6 ton, Çexiyaya 742 milyon 159,1 min ABŞ dolları dəyərində 1 milyon 405 min 59,25 ton, Xorvatiyaya 666 milyon 587 min ABŞ dolları dəyərində 1 milyon 255 min ton xam neft ixrac edib. Rumıniya 598 milyon 454,2 min ABŞ dolları dəyərində 1 milyon 122 min ton və Almaniya 502 milyon 18 min ABŞ dolları məbləğində 956 min 716 ton neft tədarük edilib.

    2025-ci ildə Azərbaycan 3 yeni ölkəyə neft ixrac etməyə başlayıb. Belə ki, ötən il ölkəmizdən İsveçrəyə 132 milyon 578,16 min ABŞ dollar dəyərində 260 min 167,23 ton, Danimarkaya 49 milyon 689,27 min ABŞ dolları dəyərində 88 min 157,38 ton və Gürcüstana 1 milyon 586,27 min ABŞ dolları dəyərində 3 min 838,22 ton xam neft göndərilib.

    Aşağıdakı cədvəldə Azərbaycanın ötən il neft ixrac etdiyi ölkələrin tam siyahısı göstərilib:

    Ölkələr

    Miqdar (ton)

    2024- cü ilə nisbətən

    Statistik dəyər (min ABŞ dolları)

    2024-cü ilə nisbətən

    1

    İtaliya

    13 111 475,61

    +19,7 %

    6 727 698,25

    -0,4 %

    2

    Çexiya

    1 405 059,25

    -20,6 %

    742 159,08

    -31,4 %

    3

    Xorvatiya

    1 255 021,16

    -12,6 %

    666 587,01

    -23,7 %

    4

    Rumıniya

    1 122 055,58

    +49,5 %

    598 454,15

    +36,7 %

    5

    Almaniya

    956 716,48

    -18 %

    502 018,65

    -31 %

    6

    Portuqaliya

    803 374,35

    -20,1 %

    430 730,82

    -31,8 %

    7

    Yunanıstan

    702 354,87

    +1,9 dəfə

    367 729,04

    +1,6 dəfə

    8

    Böyük Britaniya

    648 255,19

    -1,7 %

    336 954,56

    -15 %

    9

    İrlandiya

    577 056,93

    +2,4 dəfə

    289 696,23

    +2,1 dəfə

    10

    Tunis

    432 028,56

    -3,2 %

    227 895,52

    -18,5 %

    11

    Niderland

    360 687,86

    +2,1 dəfə

    182 857,88

    +1,7 dəfə

    12

    Hindistan

    334 961,01

    -71,3 %

    167 308,58

    -77,1 %

    13

    Fransa

    281 055,52

    +1,8 dəfə

    143 049,38

    +1,6 dəfə

    14

    İsveçrə

    260 167,23

    -*

    132 578,16

    -*

    15

    Türkiyə

    242 598,6

    -43,6 %

    117 961,13

    -49,2 %

    16

    İndoneziya

    228 989,41

    -26,3 %

    111 456,97

    -37,5 %

    17

    Bolqarıstan

    169 525,7

    +2,1 dəfə

    92 288,51

    +2 dəfə

    18

    Avstriya

    177 544,3

    +2 dəfə

    87 951,93

    +1,8 dəfə

    19

    Tailand

    137 785,75

    -63,4 %

    75 910,84

    -67,6 %

    20

    Danimarka

    88 157,38

    -*

    49 689,27

    -*

    21

    İspaniya

    82 575,87

    -67 %

    38 585,23

    -73 %

    22

    Gürcüstan

    3 838,22

    -*

    1 586,27

    -*

    Cəmi

    23 381 284,82

    -0,9 %

    12 091 147,47

    -16,2 %

    -* 2024-cü ildə tədarük olmayıb.

    Azərbaycan Neft ixracı Bakı-Tbilisi-Ceyhan Azeri Light

