Ötən il Azərbaycan 22 ölkəyə neft ixrac edib - SİYAHI
- 22 yanvar, 2026
- 14:08
Ötən il Azərbaycandan 22 ölkəyə 23 milyon 381 min 284,82 ton həcmində neft ixrac olunub.
Bu barədə "Report" Dövlət Gömrük Komitəsinin statistikasına istinadən xəbər verir.
Hesabat dövründə Azərbaycanın neft ixrac etdiyi TOP-5 ölkələr sırasına İtaliya, Çexiya, Xorvatiya, Rumıniya və Almaniya daxil olub. 2025-ci ildə Azərbaycan İtaliyaya 6 milyard 727 milyon 698,25 min ABŞ dolları dəyərində 13 milyon 111 min 475,6 ton, Çexiyaya 742 milyon 159,1 min ABŞ dolları dəyərində 1 milyon 405 min 59,25 ton, Xorvatiyaya 666 milyon 587 min ABŞ dolları dəyərində 1 milyon 255 min ton xam neft ixrac edib. Rumıniya 598 milyon 454,2 min ABŞ dolları dəyərində 1 milyon 122 min ton və Almaniya 502 milyon 18 min ABŞ dolları məbləğində 956 min 716 ton neft tədarük edilib.
2025-ci ildə Azərbaycan 3 yeni ölkəyə neft ixrac etməyə başlayıb. Belə ki, ötən il ölkəmizdən İsveçrəyə 132 milyon 578,16 min ABŞ dollar dəyərində 260 min 167,23 ton, Danimarkaya 49 milyon 689,27 min ABŞ dolları dəyərində 88 min 157,38 ton və Gürcüstana 1 milyon 586,27 min ABŞ dolları dəyərində 3 min 838,22 ton xam neft göndərilib.
Aşağıdakı cədvəldə Azərbaycanın ötən il neft ixrac etdiyi ölkələrin tam siyahısı göstərilib:
|
№
|
Ölkələr
|
Miqdar (ton)
|
2024- cü ilə nisbətən
|
Statistik dəyər (min ABŞ dolları)
|
2024-cü ilə nisbətən
|
1
|
İtaliya
|
13 111 475,61
|
+19,7 %
|
6 727 698,25
|
-0,4 %
|
2
|
Çexiya
|
1 405 059,25
|
-20,6 %
|
742 159,08
|
-31,4 %
|
3
|
Xorvatiya
|
1 255 021,16
|
-12,6 %
|
666 587,01
|
-23,7 %
|
4
|
Rumıniya
|
1 122 055,58
|
+49,5 %
|
598 454,15
|
+36,7 %
|
5
|
Almaniya
|
956 716,48
|
-18 %
|
502 018,65
|
-31 %
|
6
|
Portuqaliya
|
803 374,35
|
-20,1 %
|
430 730,82
|
-31,8 %
|
7
|
Yunanıstan
|
702 354,87
|
+1,9 dəfə
|
367 729,04
|
+1,6 dəfə
|
8
|
Böyük Britaniya
|
648 255,19
|
-1,7 %
|
336 954,56
|
-15 %
|
9
|
İrlandiya
|
577 056,93
|
+2,4 dəfə
|
289 696,23
|
+2,1 dəfə
|
10
|
Tunis
|
432 028,56
|
-3,2 %
|
227 895,52
|
-18,5 %
|
11
|
Niderland
|
360 687,86
|
+2,1 dəfə
|
182 857,88
|
+1,7 dəfə
|
12
|
Hindistan
|
334 961,01
|
-71,3 %
|
167 308,58
|
-77,1 %
|
13
|
Fransa
|
281 055,52
|
+1,8 dəfə
|
143 049,38
|
+1,6 dəfə
|
14
|
İsveçrə
|
260 167,23
|
-*
|
132 578,16
|
-*
|
15
|
Türkiyə
|
242 598,6
|
-43,6 %
|
117 961,13
|
-49,2 %
|
16
|
İndoneziya
|
228 989,41
|
-26,3 %
|
111 456,97
|
-37,5 %
|
17
|
Bolqarıstan
|
169 525,7
|
+2,1 dəfə
|
92 288,51
|
+2 dəfə
|
18
|
Avstriya
|
177 544,3
|
+2 dəfə
|
87 951,93
|
+1,8 dəfə
|
19
|
Tailand
|
137 785,75
|
-63,4 %
|
75 910,84
|
-67,6 %
|
20
|
Danimarka
|
88 157,38
|
-*
|
49 689,27
|
-*
|
21
|
İspaniya
|
82 575,87
|
-67 %
|
38 585,23
|
-73 %
|
22
|
Gürcüstan
|
3 838,22
|
-*
|
1 586,27
|
-*
|
Cəmi
|
23 381 284,82
|
-0,9 %
|
12 091 147,47
|
-16,2 %
-* 2024-cü ildə tədarük olmayıb.