    Туризм
    • 27 января, 2026
    • 13:28
    В 2025 году число ночевок в отелях Азербайджана увеличилось почти на 7%

    Число ночевок в отелях и объектах гостиничного типа в Азербайджане в 2025 году увеличилось на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 4 млн 569,5 тыс.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.

    Согласно информации, из общего числа ночевок 58,9% зарегистрировано в Баку, 5,6% - Гусаре, 5,1% - Нафталане, 5% - Хачмазе, 3,7% - Габале, 3,2% - Губе, 3% - Лянкяране, 2,2% - Шабране, 1,5% - Шамахы, 1,2% - Гяндже, 1,1% - Шуше, 0,9% - в Нахчыванской Автономной Республике, 6,4% - в отелях и объектах гостиничного типа в других городах и районах страны.

    Число ночевок, проведенных иностранцами и лицами без гражданства, в 2025 году выросло на 11,3% по сравнению с 2024 годом и составило 2 млн 614,3 тыс., что эквивалентно 57,2% от общего числа ночевок.

    Из общего числа ночевок 13,6% пришлось на граждан Индии, 10,1% - России, 8,3% - Саудовской Аравии, 9,3% - Турции, 5,6% - Израиля, 24,5% - других стран.

    Число ночевок, проведенных гражданами Азербайджана в отелях, в 2025 году выросло на 1,1% по сравнению с 2024 годом и достигло 1 млн 955,2 тыс., что составляет 42,8% от общего числа ночевок.

    Госкомстат Азербайджана отели количество ночевок
    Лента новостей