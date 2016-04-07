​Азербайджан увеличил транспортировку нефти по Баку-Джейхан на 4%

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ В марте 2016 года по основному экспортному трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) транспортировано 2 623 733 тонны азербайджанской нефти.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную нефтяную компанию Азербайджана (SOCAR), это на 4% больше показателя за март 2015 года.

За январь-март текущего года по данному трубопроводу транспортировано 7 313 312 тонн нефти, что на 1,3% больше показателя прошлого года. В целом, с момента сдачи в эксплуатацию трубопровода БТД (2006 год) по 1 апреля 2016 года в БТД закачано 299 988 701 тонна нефти. Помимо этого, в марте этого года по трубопроводу БТД транспортировано 440 162 тонны туркменской нефти, что на 47% больше, чем в марте 2015 года.

Отметим, что трубопровод БТД берет начало от Сангачальского терминала, расположенного недалеко от Баку. Ежесуточная пропускная способность трубопровода составляет 1,2 млн. баррелей нефти. Трубопровод введен в эксплуатацию в 2006 году. В настоящее время из Азербайджана по БТД в основном транспортируется нефть из "Азери-Чираг-Гюнешли" и конденсат из "Шахдениз".