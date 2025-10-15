Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026

    • 15 октября, 2025
    • 11:16
    Азербайджан увеличил транспортировку газа по TANAP более чем на 2%

    В январе–сентябре 2025 года по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP) из Азербайджана экспортировано почти 4,3 млрд кубометров газа, что на 0,1 млрд кубометров или 2,4 % больше, чем за аналогичный период прошлого года.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Минэнерго Азербайджана.

    По данным ведомства, экспорта азербайджанского газа за девять месяцев текущего года составил 18,3 млрд кубометров, что на 0,5 % меньше, чем годом ранее.

    Из этого объема 9,4 млрд кубометров направлено в Европу (показатель остался на уровне прошлого года). В Турцию за отчетный период экспортировано 7,3 млрд кубометров (сохранился на прежнем уровне), а в Грузию - 1,6 млрд кубометров (снизились на 5,9%).

    Azərbaycan TANAP ilə qaz nəqlini 2 %-dən çox artırıb
    Azerbaijan transports 4.3 bcm of gas via TANAP in 9 months of 2025

