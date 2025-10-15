İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026
    Azərbaycan TANAP ilə qaz nəqlini 2 %-dən çox artırıb

    Energetika
    • 15 oktyabr, 2025
    • 10:50
    Azərbaycan TANAP ilə qaz nəqlini 2 %-dən çox artırıb

    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycan Trans-Anadolu Qaz Boru Kəməri (TANAP) ilə 4,3 milyard kubmetrə yaxın qaz nəql edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Energetika Nazirliyinin bu ilin yanvar-sentyabr ayları üzrə açıqladığı operativ məlumatlarında deyilir.

    Bildirilib ki, bu, illik müqayisədə 0,1 milyard kubmetr və ya 2,4 % çoxdur.

    Ümumilikdə, bu ilin üç rübü ərzində Azərbaycandan xaricə qaz satışı 18,3 milyard kubmetr təşkil edib ki, bu da daha əvvəlki ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 0,1 milyard kubmetr və ya 0,5 % azdır.

    Eyni zamanda, ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycan Avropaya 9,4 milyard kubmetr təbii qaz ixrac edib ki, bu da 2024-cü ilin 9 ayı ilə müqayisədə eynidir.

    Hesabat dövründə Azərbaycandan Türkiyəyə 7,3 milyard kubmetr, Gürcüstana isə 1,6 milyard kubmetr qaz satılıb. Türkiyəyə qaz ixracı ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə eyni qalıb, Gürcüstana qaz ixracı isə 0,1 milyard kubmetr və ya 5,9 % azalıb.

    Qeyd edək ki, hazırda Azərbaycan qazının Avropanın cənubuna nəql olunduğu Cənub Qaz Dəhlizinin Avropa hissəsi olan Trans-Adriatik Qaz Boru Kəmərinin (TAP) ötürücülük qabiliyyəti ildə 12 milyard kubmetrə çatıb.

    TAP-ın tikintisi 2020-ci ilin oktyabrında başa çatıb. Kəmərin ümumi uzunluğu 878 km-dir ki, bunun da 550 km-i Yunanıstanın şimal hissəsindən, 215 km-i Albaniya ərazisindən, 105 km-i Adriatik dənizinin dibi ilə, 8 km-i isə İtaliya ərazisindən keçir.

    Azərbaycan qazının TAP vasitəsilə İtaliya, Yunanıstan və Bolqarıstandakı istehlakçılara tədarükü 2020-ci il dekabrın 31-dən başlayıb.

    Türkiyəyə Azərbaycanın "Şahdəniz" yatağından hasil edilən təbii qaz nəql olunur. Təbii qaz həcmləri Cənubi Qafqaz Boru Kəməri (Bakı-Tbilisi-Ərzurum) və TANAP vasitəsilə Türkiyə bazarına çatdırılır. Bakı-Tbilisi-Ərzurum kəməri ilə ilk qaz Türkiyə bazarına 2007-ci ildə daxil olub. TANAP vasitəsilə Türkiyəyə kommersiya qazının nəqlinə isə 2018-ci il iyunun 30-da başlanılıb.

    Азербайджан увеличил транспортировку газа по TANAP более чем на 2 %
    Azerbaijan transports 4.3 bcm of gas via TANAP in 9 months of 2025

