"Kəpəz"in bıçaqlanan futbolçusu martın sonlarında məşqlərə başlaya biləcək

    Futbol
    • 23 fevral, 2026
    • 13:34
    Kəpəzin bıçaqlanan futbolçusu martın sonlarında məşqlərə başlaya biləcək

    "Kəpəz"in bir müddət əvvəl bıçaqlanan futbolçusu Veysəl Rzayev martın sonlarında məşqlərə başlaya biləcək.

    "Report"un əldə etdiyi məlumata görə, oyunçunun bərpa müddəti yubanır.

    Onun Gəncə təmsilçisindəki taleyi ilə bağlı da qərar verilməyib. V.Rzayev məşqlərə qayıdandan sonra onun komandadakı taleyi bəlli olacaq.

    Baş məşqçi Azər Bağırov futbolçunun taleyinə "Sabah"la oyundan sonra aydınlıq gələcəyini bildirsə də, həkimlərin son rəyi planları dəyişib.

    Qeyd edək ki, "Kəpəz" Veysəl Rzayevin transferini bu ilin yanvarında açıqlayıb. O, fevralın 3-də Gəncədə mübahisə zəminində bıçaq xəsarəti alaraq xəstəxanaya yerləşdirilmişdi. Futbolçu hazırda ev şəraitində müalicəsini davam etdirir.

