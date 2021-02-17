Азербайджан увеличил производство электроэнергии

Производство электроэнергии по республике в январе 2021 года составило 2 369 млн кВт/ч, что на 21,2 млн кВт/ч больше показателя прошлого года

Производство электроэнергии по республике в январе 2021 года составило 2 369 млн кВт/ч, что на 21,2 млн кВт/ч больше показателя прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики Азербайджана.

За отчетный период производство электроэнергии на ТЭС составило 2 260 млн кВт/ч (+7,1 млн), на ГЭС – 78,9 млн кВт/ч (+13,6 млн), из других источников (ВЭС, СЭС и БЗСТБО) – 30,19 млн кВт/ч (+0,6 млн). На ветряных электростанциях выработано 9,39 млн кВт/ч, на солнечных электростанциях - 2,1 млн кВт/ч, на заводе по сжиганию твердых бытовых отходов - 18,7 млн кВт/ч.

В январе ОАО "Азерэнержи" выработано 2 142,76 млн кВт/ч электроэнергии (ТЭС - 2 071,3 млн, ГЭС - 71,46 млн), Государственной энергетической службой Нахчыванской АР - 30,4 млн кВт/ч (ТЭС - 22 млн, ГЭС – 6,5 млн, СЭС – 1,9 млн), независимыми электростанциями - 189 млн кВт/ч, ВЭС "Азеришыг" - 6,87 млн кВт/ч.