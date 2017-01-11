Азербайджан увеличил производство электроэнергии

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ В 2016 году в энергосистеме страны было выработано около 22,7 млрд. кВт/час электроэнергии, что на 0,89% больше по сравнению с 2015 годом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ОАО "Азерэнержи".

По информации, в декабре прошлого года было выработано 2,2 млрд. кВт/час электроэнергии, что на 10% больше аналогичного периода прошлого года.

Наряду с этим, в течение месяца был продолжен энергообмен с соседними странами.