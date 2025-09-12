Азербайджан увеличил производство дизтоплива на 4%

В Азербайджане в январе-августе 2025 года произведено 1 млн 628,8 тыс. тонн дизельного топлива, что на 4,1% больше по сравнению с показателем 8 месяцев прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

В целом, за отчетный период общая стоимость произведенных в Азербайджане нефтепродуктов составила 3 млрд 562,5 млн манатовто, что на 0,1% меньше по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года.

За 8 месяцев в Азербайджане произведено 946,4 тыс. тонн автомобильного бензина (-2,8%), мазута - 57,6 тыс. тонн мазута (+2,2 раза), смазочных масел - 25,1 тыс. тонн (-42,8%), нефтяного битума - 159,5 тыс. тонн (-9,3%).

Объем производства сжиженного газа составил 150,9 тыс. тонн (+13,9%), керосина - 463,1 тыс. тонн (+7,5%), нефтяного кокса - 149,8 тыс. тонн (+8,2%).