    Лу Мэй: Турпоток из Китая в Азербайджан с начала 2025 года вырос в 1,5 раза

    Туризм
    • 25 декабря, 2025
    • 11:54
    Лу Мэй: Турпоток из Китая в Азербайджан с начала 2025 года вырос в 1,5 раза

    С января по октябрь 2025 года число китайских туристов, посетивших Азербайджан, превысило 57 тыс. человек, что почти на 50% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Как сообщает Report, об этом заявила посол Китая в Азербайджане Лу Мэй на брифинге по итогам года.

    По ее словам, значительный рост турпотока стал возможен благодаря соглашению о взаимном безвизовом режиме.

    Лу Мэй напомнила, что документ был подписан в апреле текущего года в ходе визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Китай.

    "В результате введения безвизовой политики число взаимных туристических визитов между двумя странами продолжает расти. Это создает благоприятные условия для укрепления взаимопонимания и гуманитарных связей между народами Китая и Азербайджана", - подчеркнула дипломат.

