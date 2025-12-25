Лу Мэй: Турпоток из Китая в Азербайджан с начала 2025 года вырос в 1,5 раза

С января по октябрь 2025 года число китайских туристов, посетивших Азербайджан, превысило 57 тыс. человек, что почти на 50% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Report, об этом заявила посол Китая в Азербайджане Лу Мэй на брифинге по итогам года.

По ее словам, значительный рост турпотока стал возможен благодаря соглашению о взаимном безвизовом режиме.

Лу Мэй напомнила, что документ был подписан в апреле текущего года в ходе визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Китай.

"В результате введения безвизовой политики число взаимных туристических визитов между двумя странами продолжает расти. Это создает благоприятные условия для укрепления взаимопонимания и гуманитарных связей между народами Китая и Азербайджана", - подчеркнула дипломат.