İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”

    Azərbaycanda dizel yanacağının istehsalı 4 %-dən çox artıb

    Energetika
    • 12 sentyabr, 2025
    • 13:27
    Azərbaycanda dizel yanacağının istehsalı 4 %-dən çox artıb

    Bu ilin yanvar-avqust aylarında Azərbaycanda 1 milyon 628,8 min ton dizel yanacağı istehsal edilib.

    "Report"un Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən verdiyi xəbərə görə, bu, ötən ilin yanvar-avqust aylarının göstəriciləri ilə müqayisədə 4,1 % çoxdur.

    Ümumilikdə, hesabat dövründə Azərbaycanda neft məhsullarının istehsalın ümumi dəyəri 3 milyard 562,5 milyon manat təşkil edib. Bu, əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 0,1 % azdır.

    Bu ilin yanvar-avqust aylarında Azərbaycanda 57,6 min ton mazut istehsal edilib. Bu göstərici 2024-cü ilin ilk 8 ayının göstəriciləri ilə müqayisədə 2,2 dəfə çoxdur.

    Bu müddət ərzində Azərbaycanda 946,4 min ton həcmində avtomobil benzini istehsal edilib ki, bu göstərici də 2024-cü ilin ilk 8 ayının göstəriciləri ilə müqayisədə 2,8 % azdır.

    Hesabat dövründə 25,1 min ton sürtkü yağları, 159,5 min ton neft bitumu istehsal edilib. Ötən ilin ilk 8 ayı ərzində Azərbaycanda sürtkü yağlarının istehsalı 42,8 %, neft bitumunun istehsalı isə 9,3 % azalıb.

    Həmçinin, hesabat dövründə ölkədə 150,9 min ton maye qazlar, 463,1 min ton ağ neft, 149,8 min ton neft koksu istehsal edilib. Son bir ildə Azərbaycanda maye qazların istehsalı 13,9 %, neft koksunun istehsalı 8,2 %, ağ neftin istehsalı isə 7,5 % artıb.

    Qeyd edək ki, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) Heydər Əliyev adınna Neft Emalı Zavodu regionumuzun yeganə neft emalı müəssisəsi olaraq, Azərbaycanın Ai-92, dizel və təyyarə yanacağı kimi yanacaq məhsulları ilə təmin etməklə yanaşı, SOCAR-ın Azərbaycandakı neft-kimya müəssisələrini də xammal ilə təchiz edir. Zavodda istehsal edilən məhsulun bir qismi isə ixrac olunur. NEZ-in istehsal gücünün artırılması, ölkənin "Avro-5" standartına uyğun olan yüksək keyfiyyətli yanacaqla təmin edilməsi, "Azərikimya" İB-nin sabit xammal təchizatı və neft məhsullarının ixrac potensialının yüksəldilməsi məqsədi ilə həyata keçirilən modernizasiya və yenidənqurma işləri ölkə sənayesi üçün mühüm əhəmiyyət daşıyır.

    mazut benzin yanacaq
    Азербайджан увеличил производство дизтоплива на 4%

    Son xəbərlər

    14:13

    Bu il Azərbaycanda karbamid istehsalı 3 %-ə yaxın artıb

    Energetika
    14:12

    Böyük Britaniyanın xarici işlər naziri Kiyevdədir

    Digər ölkələr
    14:10
    Foto

    Qubada Birinci Qarabağ müharibəsinin itkin şəhidi dəfn olunub - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    14:08
    Foto

    Yalçın Rəfiyev Praqada iqlim forumunda iştirak edib

    Xarici siyasət
    14:08

    İlk köç karvanı Badara kəndinə çatıb - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    14:06

    Xəzərin səviyyəsinin azalmasının qarşısını almaq üçün görüləcək işlər açıqlanıb - YENİLƏNİB

    İnfrastruktur
    14:02

    Papikyan NATO səfirləri ilə Ermənistan ordusunda islahatları müzakirə edib

    Region
    14:01

    Dördqat SSRİ çempionu yanaraq ölüb

    Fərdi
    13:56

    "Moody's" Orta Dəhlizin potensialının üzə çıxarılması üçün beş əsas vəzifəni açıqlayıb

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti