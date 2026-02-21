İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları
    "Araz-Naxçıvan"ın baş məşqçisi: "Karvan-Yevlax"ın itirəcəyi heç nə yox idi"

    Futbol
    • 21 fevral, 2026
    • 17:21
    Araz-Naxçıvanın baş məşqçisi: Karvan-Yevlaxın itirəcəyi heç nə yox idi

    "Karvan Yevlax" komandasının "Araz-Naxçıvan"la matçda itirəcəyi heç nə yox idi.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Misli Premyer Liqasının XXI turunda "Karvan Yevlax"la oyundan sonra mətbuat konfransında Naxçıvan kollektivinin baş məşqçisi Andrey Demçenko deyib.

    O, qalib gəldikləri qarşılaşmanı şərh edib:

    "Futbolçulara oyunun çətin olacağını demişdim. Çünki "Karvan-Yevlax"ın itirəcəyi heç nə yox idi. Onlar sona qədər mübarizə aparacaqdılar. Birinci hissədə taktiki baxımdan planlaşdırdıqlarımızı reallaşdıra bilmədik. Yenə də səbirli olduq və əks-hücumda qol vurmaq üçün şansımızı yaxaladıq. İkinci hissədə bir qədər fərqli oynadıq. Çalışdıq rəqibə boş zona verməyək".

    Qeyd edək ki, "Karvan Yevlax" - "Araz-Naxçıvan" oyunu qonaq komandanın 2:0 hesablı qələbəsi ilə bitib.

