İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları

    Britaniyada III Çarlzın qardaşının ticarət elçisi vəzifəsindəki fəaliyyəti araşdırılacaq

    Digər ölkələr
    • 21 fevral, 2026
    • 17:45
    Britaniyada III Çarlzın qardaşının ticarət elçisi vəzifəsindəki fəaliyyəti araşdırılacaq

    Böyük Britaniya parlamentinin ticarət və biznes üzrə partiyalararası komitəsi Kral III Çarlzın qardaşının Britaniyanın ticarət elçisi vəzifəsindəki fəaliyyəti ilə bağlı araşdırma aparmaq niyyətindədir.

    "Report" "Interfaks"a istinadən xəbər verir ki, bu barədə "The Guardian" məlumat yayıb.

    "Komitə Endryu Mauntbetten-Vindzorın Böyük Britaniyanın ticarət elçisi kimi rolunu araşdırmağa başlaya bilər" - qəzet mənbələrə istinadən bildirib.

    Komitə nümayəndələri fevralın 24-ü keçmiş şahzadə Endryunun 2001-2011-ci illərdə yerinə yetirdiyi rolun mümkün araşdırmasını müzakirə etmək üçün toplanacaqlarını söyləyiblər.

    Qəzet Britaniyanın yüksək vəzifəli məmurunun sözlərinə istinad edir ki, Mauntbetten-Vindzor Böyük Britaniyanın iqtisadiyyat və xarici işlər nazirlikləri tərəfindən maliyyələşdirilən "UK Trade and Investment" strukturunda işləyərkən dəfələrlə nazirlərdən daha mühüm vəzifə istəyib.

    Britaniya KİV-ləri qeyd edib ki, polis Endryu Mauntbetten-Vindzorın amerikalı maliyyəçi Ceffri Epşteynlə məxfi məlumat paylaşdığına dair məlumatları araşdırıb.

    Mauntbetten-Vindzor müasir dövrdə Britaniya kral ailəsinin hüquq-mühafizə orqanları tərəfindən saxlanılan ilk üzvü olub.

    Böyük Britaniya Kral III Çarlz Ticarət Elçisi Endryu Mauntbetten-Vindzor
    В Великобритании будут расследовать деятельность брата Карла III на посту торгового посланника
    MPs considering investigation into Andrew's role as UK trade envoy

    Son xəbərlər

    18:38
    Foto

    Şahmat üzrə Azərbaycan çempionatının qalibi müəyyənləşib

    Fərdi
    18:24
    Foto

    "Nitqin gözəlliyi, orfoqrafiya qaydaları və ifadə-üslub xətaları" mövzusunda təlim keçirilib

    Media
    18:07

    Ötən ay avtomobil nəqliyyatı ilə 150 milyona yaxın sərnişin daşınıb

    İnfrastruktur
    17:51

    Ötən gün Azərbaycanda borclu şəxs qismində axtarışda olan 100 nəfər saxlanılıb

    Hadisə
    17:45

    Britaniyada III Çarlzın qardaşının ticarət elçisi vəzifəsindəki fəaliyyəti araşdırılacaq

    Digər ölkələr
    17:33

    Azərbaycan avtomobil hissələri idxalına çəkdiyi xərci 19 %-ə yaxın artırıb

    İnfrastruktur
    17:21

    "Araz-Naxçıvan"ın baş məşqçisi: "Karvan-Yevlax"ın itirəcəyi heç nə yox idi"

    Futbol
    17:13

    Azərbaycan səfiri Monakonun xarici işlər və əməkdaşlıq üzrə naziri ilə danışıqlar aparıb

    Xarici siyasət
    17:07

    Azərbaycanda tikinti materiallarının istehsalı 39 %-dən çox artıb

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti