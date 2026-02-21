В Великобритании будут расследовать деятельность брата Карла III на посту торгового посланника

Межпартийный комитет парламента Великобритании по торговле и бизнесу намерен провести собственное расследование деятельности брата короля Карла III на посту торгового посланника Великобритании.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает The Guardian.

"Влиятельный комитет депутатов может начать расследование роли Эндрю Маунтбаттен-Виндзора как торгового посланника Великобритании, несмотря на его арест, после того, как выяснилось, что скомпрометированный бывший член королевской семьи донимал министров просьбами дать ему более значимую должность в правительстве", - сообщила газета со ссылкой на источники.

Представители комитета заявили, что соберутся в следующий вторник обсудить возможное расследование роли, которую бывший принц Эндрю выполнял в 2001-2011 годах.

Газета ссылается на высокопоставленного британского чиновника, который заявил, что Маунтбаттен-Виндзор во время работы в структуре UK Trade and Investment, спонсируемой министерствами экономики и иностранных дел Великобритании, неоднократно просил министров о более значимой должности.

В минувший четверг брат короля был заключен под стражу британской полицией в связи с подозрением в ненадлежащим поведении на госслужбе. Это расследование связано с делом покойного американского финансиста Джеффри Эпштейна. Позже он был отпущен.

Как отмечали британские СМИ, полиция изучала данные о том, что Эндрю Маунтбеттен-Виндзор делился конфиденциальной информацией с Эпштейном.

Маунтбеттен-Виндзор стал первым членом королевской семьи Великобритании в новейшее время, которого задержали правоохранительные органы. В 2025 году он был удален из списка британских пэров после того, как король принял решение о лишении его всех титулов в связи со скандалом с Эпштейном.

Король пошел на такой шаг из-за тесной связи брата с Эпштейном, осужденным за преступления сексуального характера. В частности, правозащитница Вирджиния Джуффре обвинила младшего брата короля в том, что он несколько раз вступал с ней в сексуальную связь против ее воли, когда ей было 17 лет. Джуффре и принц Эндрю встретились благодаря Эпштейну.