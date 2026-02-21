İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları

    Fitso: Əgər Ukrayna neft tədarükünü bərpa etməsə, elektrik enerjisiz qalacaq

    Digər ölkələr
    • 21 fevral, 2026
    • 16:59
    Fitso: Əgər Ukrayna neft tədarükünü bərpa etməsə, elektrik enerjisiz qalacaq

    Ukraynadan neft təhcizatı bərpa edilmədiyi halda Bratislava elektrik enerjisi tədarükünü dayandıracaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Slovakiyanın Baş naziri Robert Fitso "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edib.

    "Əgər fevralın 23-də Slovakiyaya neft tədarükü bərpa edilməsə, dövlət səhmdar şirkəti SEPS-dən Ukraynaya elektrik enerjisi tədarükünü dayandırmasını xahiş edəcəyəm. Yalnız 2026-cı ilin yanvarında Ukrayna enerji sisteminin sabitləşdirilməsi üçün zəruri olan belə tədarüklərə bütün 2025-ci il ərzindəkindən iki dəfə çox ehtiyac yaranıb", - o yazıb.

    R.Fitso vurğulayıb ki, Slovakiya 2022-ci ildən tammiqyaslı işğalın başlanmasından bəri Ukraynaya dəstək verir:

    "Hazırda ərazimizdə təxminən 180 min ukraynalı var, biz humanitar yardım göstəririk və birgə hökumət iclasları keçiririk. Ukrayna üçün bəzi digər ölkələrdən çox iş görürük".

    Slovakiyanın Baş naziri vurğulayıb ki, Kiyevin Rusiyanın enerji resurslarının tədarükünü pozmağa yönəlmiş addımları Bratislavaya böyük zərər və xərclər gətirir.

    "Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski sülhə yönəlmiş yanaşmamızı başa düşməkdən imtina edir və biz müharibəni dəstəkləmədiyimiz üçün Slovakiyaya qarşı düşmənçiliklə davranır. Əvvəlcə o, qaz tədarükünü dayandırdı, bizə ildə 500 milyon avro zərər vurdu. İndi isə neft tədarükünü dayandırıb ki, bu da əlavə itkilərə və çətinliklərə səbəb olub", - Baş nazir bəyan edib.

    R.Fitso Volodimir Ukrayna Prezidentinin addımlarını "qəbuledilməz" adlandırıb və bəyan edib ki, Bratislava Aİ-nin Avropa Komissiyası tərəfindən təsdiqlənmiş və Macarıstan tərəfindən bloklanmış Ukraynaya genişmiqyaslı kreditinin verilməsində iştirak etməyəcək.

    "Slovakiyanı Ukrayna üçün 90 milyard avro məbləğində son hərbi kreditə cəlb etməmək qərarımı tamamilə düzgün hesab edirəm", - o bildirib.

    Slovakiya Rusiya-Ukrayna müharibəsi Macarıstan
    Фицо: Если Украина не возобновит поставки нефти, она останется без аварийной электроэнергии

    Son xəbərlər

    17:07

    Azərbaycanda tikinti materiallarının istehsalı 39 %-dən çox artıb

    İnfrastruktur
    16:59

    Fitso: Əgər Ukrayna neft tədarükünü bərpa etməsə, elektrik enerjisiz qalacaq

    Digər ölkələr
    16:40

    Salyanda yanan avtomobili söndürərkən maşın vuran FHN əməkdaşının son durumu açıqlanıb - YENİLƏNİB-2

    Hadisə
    16:38

    Azərbaycanda ötən ay dəniz nəqliyyatı ilə 660 min tona yaxın yük daşınıb

    İnfrastruktur
    16:36

    Ötən gün Azərbaycanda narkotiklərlə bağlı 40-a yaxın fakt müəyyən edilib

    Hadisə
    16:22

    "Karvan Yevlax"a qalib gələn "Araz-Naxçıvan" turnir cədvəlində irəliləyib

    Futbol
    16:05

    Azərbaycan ötən il Dominikan və Misirə antifriz tədarük etməyə başlayıb

    Biznes
    15:50
    Foto

    Zakir Həsənov hava hücumundan müdafiə bölmələrinin fəaliyyətini yoxlayıb

    Hərbi
    15:49

    Peter Siyarto: Aİ Macarıstanda öz maraqlarına uyğun hakimiyyət dəyişikliyi istəyir

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti