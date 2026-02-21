Фицо: Если Украина не возобновит поставки нефти, она останется без аварийной электроэнергии

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо предупредил, что в случае невозобновления поставок нефти из Украины Братислава прекратит поставки электроэнергии.

Как передает Report, об этом он написал на своей странице в соцсети Х.

"Если поставки нефти в Словакию не будут возобновлены в понедельник, я попрошу государственную акционерную компанию SEPS прекратить аварийные поставки электроэнергии в Украину. Только в январе 2026 года такие аварийные поставки, необходимые для стабилизации украинской энергосистемы, потребовались вдвое чаще, чем за весь 2025 год", - написал он.

Фицо подчеркнул, что Словакия поддерживает Украину с начала полномасштабного вторжения с 2022 года.

"Около 180 тыс. украинцев в настоящее время находятся на нашей территории, мы оказываем гуманитарную помощь и проводим совместные заседания правительств. Мы делаем для Украины значительно больше, чем некоторые другие страны", - отметил Фицо.

Словацкий премьер подчеркнул, что действия Киева, направленные на подрыв поставок российских энергоресурсов, приносят Братиславе большие убытки и издержки.

"Президент Украины отказывается понимать наш ориентированный на мир подход и, поскольку мы не поддерживаем войну, ведет себя недоброжелательно по отношению к Словакии. Сначала он остановил поставки газа, причинив нам ущерб в размере 500 млн евро в год. Теперь он прекратил поставки нефти, что повлекло за собой дополнительные потери и логистические трудности", - заявил премьер.

Фицо назвал действия Владимира Зеленского "неприемлемыми", и заявил что Братислава не будет участвовать в предоставлении Украине масштабного кредита ЕС, который был одобрен Еврокомиссией и заблокирован Венгрией.

"Считаю абсолютно правильным свое решение не вовлекать Словакию в последний военный кредит для Украины на сумму 90 млрд евро", - заключил он.

Транзит российской нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба" в Словакию остановлен с конца января из-за повреждения инфраструктуры на территории Украины. В связи с этим в Словакии ввели режим ЧС в нефтяной отрасли, а для обеспечения потребностей НПЗ Slovnaft начато использование стратегических запасов.