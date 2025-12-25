Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL

    Лу Мэй: Китайские компании создадут в Азербайджане ВИЭ-станции общей мощностью 1570 МВт

    Энергетика
    • 25 декабря, 2025
    • 11:50
    Лу Мэй: Китайские компании создадут в Азербайджане ВИЭ-станции общей мощностью 1570 МВт

    Сотрудничество между Азербайджаном и Китаем в сфере возобновляемых источников энергии плодотворно развивается.

    Как сообщает Report, об этом заявила посол Китая в Азербайджане Лу Мэй на брифинге по итогам года.

    "Несколько китайских предприятий подписали с Азербайджаном документы для реализации пяти новых проектов в области энергетики, включая фотоэлектрические электростанции и ветроэнергетику, общей установленной мощностью 1570 МВт. После ввода в эксплуатацию эти проекты увеличат мощности Азербайджана по производству электроэнергии из возобновляемых источников в два раза", - сказала Мэй.

    Она добавила, что первый крупномасштабный ветроэнергетический проект Азербайджана мощностью 240 МВт, осуществляемый китайскими предприятиями, будет введен в эксплуатацию в этом году.

    Дипломат также напомнила, что частные китайские предприятия построят в свободной экономической зоне Алят предприятие по производству солнечных панелей мощностью 3 ГВт, что "откроет значительные возможности для развития высокотехнологичной обрабатывающей промышленности Азербайджана".

    Китай Лу Мэй энергетика энергосотрудничество электростанция СЭС ветряная энергия солнечные панели
    Lu Mei: Chinese companies to build renewable energy plants with total capacity of 1,570 MW in Azerbaijan

    Последние новости

    12:54

    Завтра в Баку ожидается дождь, в регионах выпадет снег

    Экология
    12:53

    В результате аварии на угольной шахте на юго-западе Китая погибли четыре человека

    Другие страны
    12:45

    Наследный принц Иордании поздравил Ильхама Алиева с днем рождения

    Внешняя политика
    12:26

    Пассажира рейса Челябинск-Пхукет арестовали за пьяный дебош

    В регионе
    12:21

    Объем проблемных кредитов в Азербайджане увеличился на 12,3%

    Финансы
    12:20
    Фото
    Видео

    В Бакинском аэропорту почтили память погибших при крушении самолета AZAL

    Инфраструктура
    12:19

    В Азербайджане планируют обновить образовательные программы бакалавриата

    Наука и образование
    12:17

    В Азербайджане за 11 месяцев по гослинии выданы ипотечные кредиты почти на 400 млн манатов

    Финансы
    12:14

    В Армении церковь лишили права безвозмездного получения в собственность земельных участков

    В регионе
    Лента новостей