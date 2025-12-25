Лу Мэй: Китайские компании создадут в Азербайджане ВИЭ-станции общей мощностью 1570 МВт

Сотрудничество между Азербайджаном и Китаем в сфере возобновляемых источников энергии плодотворно развивается.

Как сообщает Report, об этом заявила посол Китая в Азербайджане Лу Мэй на брифинге по итогам года.

"Несколько китайских предприятий подписали с Азербайджаном документы для реализации пяти новых проектов в области энергетики, включая фотоэлектрические электростанции и ветроэнергетику, общей установленной мощностью 1570 МВт. После ввода в эксплуатацию эти проекты увеличат мощности Азербайджана по производству электроэнергии из возобновляемых источников в два раза", - сказала Мэй.

Она добавила, что первый крупномасштабный ветроэнергетический проект Азербайджана мощностью 240 МВт, осуществляемый китайскими предприятиями, будет введен в эксплуатацию в этом году.

Дипломат также напомнила, что частные китайские предприятия построят в свободной экономической зоне Алят предприятие по производству солнечных панелей мощностью 3 ГВт, что "откроет значительные возможности для развития высокотехнологичной обрабатывающей промышленности Азербайджана".